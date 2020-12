'Haré lo posible para cambiar el mundo': Elliot Page se enuncia trans

Elliot Page, actor canadiense, anunció este martes que es una persona trans.

"Quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos, y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de escribir esto. De estar aquí. De finalmente llegar a este punto en mi vida", señaló en sus redes sociales.

El actor aseguró que se siente muy agradecido por las personas que le han apoyado en su camino, y destacó su sentir al amarse tal como es ahora. También agradeció a quienes hacen del mundo un lugar más inclusivo y compasivo.

"También pido paciencia. Mi alegría es real, pero también es frágil. La verdad es que, a pesar del sentimiento de profunda alegría actual y sabiendo el privilegio que tengo, también estoy asustado. Estoy asustado por la invasividad, el odio, los "chistes" y la violencia", explicó.

Elliot destacó que existe una abundante y cruel discriminación en contra de las personas trans, la cual tiene como resultado horribles consecuencias: solo este año, se han reportado por lo menos 40 asesinatos de personas trans, especialmente hacia mujeres trans negras y latinas, puntualizó en su mensaje.

También se dirigió a líderes políticos que criminalizan a las personas trans y que les niegan el acceso a la salud, así como su derecho a existir. "Ustedes tienen sangre en las manos", afirmó el también productor.

"Amo que soy trans, amo que soy queer. Y mientras más me abrazo a mí mismo y a quien soy, entre más sueño, mi corazón crece más y más me emociono. A todas las personas trans que enfrentan acoso, autodesprecio, abuso y amenazas de violencia todos los días: les veo, les amo y haré todo lo que me sea posible para cambiar este mundo para bien", concluyó Page.

La bailarina y coreógrafa Emma Portner también compartió la carta de Elliot en sus redes sociales y pidió paciencia y privacidad para su pareja. "La existencia de Elliot es un regalo. Brilla, dulce E", manifestó.

El canadiense ha sido parte de filmes como Hard Candy, El Origen, De Roma con Amor, X-Men: Días del futuro pasado y Tallulah. Actualmente tiene un papel en la serie de Netflix, The Umbrella Academy.

En la publicación de la carta en Twitter, la propia compañía de streaming dijo sentirse orgullosa de "nuestro superhéroe".

Te podría interesar

20 de noviembre: Día Internacional de la Memoria Trans

Congreso de Quintana Roo aprueba iniciativa que reconoce la identidad de género

Colectivos piden al Congreso de la CDMX 'descongelar' iniciativa que reconoce a infancias trans