Harder to breathe! Maroon 5 vuelve a la CDMX en 2020

La agrupación estadounidense Maroon 5 volverá a la Ciudad de México en 2020, anunció este martes en su cuenta oficial de Facebook.

El concierto se llevará a cabo el 23 de febrero del próximo año en el Foro Sol, como parte del '2020 Tour', en el cual también visitarán Chile y Brasil.

La última vez que Adam Levine y compañía estuvieron en el país fue en 2016, cuando realizaron presentaciones en el Auditorio Banamex, de Monterrey, la Arena VGR, de Guadalajara, y el Foro Sol.

La agrupación cuenta con seis álbumes de estudio: Songs About Jane (2002) ; It Won't Be Soon Before Long (2007); Hands All Over (2010); Overexposed (2012); V (2014), y Red Pill Blues (2017).

Según el sitio web de OCESA, el costo de los boletos oscilará entre los 466 y 3 mil 853 pesos.

La preventa para clientes Citibanamex se realizará el 26 y 27 de noviembre. La venta al público en general será el 28 de noviembre.

¿Cuál es tu canción favorita de la banda? Cuéntanos.