Hallan cuerpos de agua bajo la superficie de Marte y otras notas para que te olvides del COVID-19

Para tu inicio de semana tenemos para ti información de descubrimientos en Marte, el regreso del tenis mexicano al mapa internacional, la historia del ‘Lobo’ Vásquez y más.

Encuentran en Marte red de lagos salados bajo el Polo Sur

El P olo Sur de Marte podría esconder una red de estanques de agua salada y un enorme lago subterráneo , lo que aumentaría la posibilidad de la existencia de pequeños organismos acuáticos marcianos.

Un artículo publicado este lunes en la revista Nature Astronomy detalla la existencia de cuerpos líquidos subglaciales bajo el polo sur de Marte, lo que sugiere la posibilidad de que en dicho planeta haya áreas en las cuales el agua puede permanecer en estado líquido.

“La detección de agua líquida por el Radar Avanzado para sondeos subterráneos y de ionosfera (MARSIS, por sus siglas en inglés) en la base de los depósitos estratificados del polo sur en Ultimi Scopuli ha revitalizado el debate sobre el origen y la estabilidad del agua líquida en las condiciones actuales”, refiere el artículo realizado por científicos italianos.

"Nuestros resultados refuerzan la afirmación de la detección de un cuerpo de agua líquida en Ultimi Scopuli e indican la presencia de otras áreas húmedas cercanas (en Marte)”, continúa.

En este estudio, los científicos presentaron nueva evidencia sobre este lago de agua salada, que se cree que abarca una superficie de entre 20 y 30 kilómetros y se ubica 1.6 kilómetros por debajo de la superficie de hielo.

Más sorprendente aún es que también identificaron otros tres cuerpos acuosos más pequeños adyacentes al lago. Estos estanques parecen ser de distintos tamaños y se encuentran separados del lago principal.

Los científicos sugieren que el cuerpo líquido hallado es salmuera de perclorato hipersalina, que se sabe que se forma en las regiones polares marcianas y que se cree que sobrevive durante un periodo prolongado de tiempo en una escala geológica a temperaturas inferiores a la convencional.

Zarazúa devuelve a México al mapa del tenis

Cuando certificó su primera participación en el cuadro principal de un torneo de Grand Slam, el teléfono de Renata Zarazúa dejó de funcionar. Completamente.

La cantidad de mensajes que recibió el viernes pasado desde México era abrumadora tras haber superado la fase previa del Abierto de Francia.

Más felicitaciones le llegaron este lunes a la mexicana tras ganar en su debut en Roland Garros.

Zarazúa avanzó a la segunda ronda con una contundente victoria 6-1, 6-2 sobre Elsa Jacqumont, una francesa de 17 años que también debutaba mediante un wildcad de la organización.

“Los mensajes no han parado. Significa muchísimo para mí”, dijo Zarazúa, quien cumplirá 23 años el miércoles. “Últimamente las mexicanas no habíamos tenido un gran salto. No estábamos tan a la vista. Esto me da gusto para que nos puedan apoyar más".

¿Desde cuándo que no se veía a una mexicana haciéndose ver en el cuadro principal Grand Slam?

Habría que remontarse al 2000, con la actuación de Angélica Gavaldón en el Abierto de Australia, certamen en el que llegó a los cuartos de final en 1990 y 1995. Elena Subirats, quien alcanzó los cuartos de final de Roland Garros en 1968, y Patricia Montaño fueron las otras dos mexicanas durante la Era Abierta, a partir de 1968. Yola Ramírez fue subcampeona en París en las ediciones de 1960 y 1961.

Y en cuanto a hombres, el último hombre en hacerlo fue Santiago González en el Wimbledon de 2009.

AP

‘Lobo’ Vásquez, el hombre que baila en honor a su hija

Jenifer Vásquez tenía 32 años cuando falleció por una insuficiencia renal en junio, aumentando el dolor que ya sentían sus padres por el aislamiento asociado con la pandemia del coronavirus en Guatemala.

Hasta que Fabio Rodolfo Vásquez oyó hablar de un concurso de baile en las redes sociales, el 'Covi Dance 2020. Vásquez, un zapatero de 50 años, pensó que podía ser una buena idea, aunque tenía sus dudas. Durante una semana él y su esposa, María Moreno, analizaron el tema.

Se preguntaban si le faltarían el respeto al recuerdo de su hija, si no sería demasiado pronto.

La pareja se conoció en la Ciudad de Guatemala hacía más de 30 años, cuando ganaron un concurso de baile. Siempre les gustó bailar, sobre todo música disco, pero también salsa, merengue y cumbia.

Pensando en lo mucho que su hija disfrutaba viéndolos bailar, se filmaron bailando Dangers, de The Flirts.

El video causó sensación. Moreno apareció en un segundo video y la pareja ganó el concurso.

Sus videos se han hecho virales y sus movimientos están siendo imitados por muchos. Además, inspiran generosidad: Un restaurante les ha prometido entregas de pollo durante un año y un supermercado les ofreció leche y otros productos.

Netflix lanza el tráiler de Resident Evil: Infinite Darkness

Netflix dio a conocer este lunes el tráiler de su serie de terror con un toque de ciencia ficción Resident Evil: Infinite Darkness basada en la franquicia de videojuegos de Capcom.

Esta serie, que habla de las aventuras de Leon S. Kennedy y Claire Redfield, estará disponible en 2021.

Tendrá un formato en animación GGI y la producción correrá a cargo del ejecutivo de Capcom, Hiroyuki Kobayashi y será desarrollada por el estudio japonés TMS Enterntainment.

Con información de aP