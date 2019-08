'Hace mucha falta que sensibilicen a su personal': Joy acusa a SRE de discriminación

La cantante del dúo Jesse & Joy señaló este lunes que fue víctima de discriminación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuando fue a tramitar el pasaporte de su hija.

"Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada. Con todos los papeles oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante: su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres", dijo Joy en un hilo de Twitter.

La cantante señaló que el personal de la dependencia al ver a dos mamás, le solicitó el acta de alumbramiento, un documento no requerido: "que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser Presunción de Criminalidad", siguió.

"Hace MUCHA falta que sensibilicen a su personal @SRE_mx ; ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como EL PADRE, no solo es insensible también discriminatorio", finalizó Joy.

Ante ello, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien se describió como impulsor del matrimonio igualitario, respondió que se asegurarán de que no vuelva a pasar algo similar.