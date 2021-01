¿Habrá Coachella este año? El COVID lo pone por tercera vez 'en la tablita'

Los organizadores del festival de música Coachella contemplan posponer el evento nuevamente, con un posible cambio de abril a octubre, según personas familiarizadas con los planes.

Puede parecer obvio para la mayoría de nosotros que reunir a 125 mil personas en un campo de polo para una fiesta de tres días es una mala idea en medio de una pandemia que obliga al distanciamiento social y a evitar gran parte de la interacción humana. El alcalde de Palm Springs dijo que la ciudad no planea ningún evento en la primavera. Sin embargo, Coachella sigue en la programación de abril.

Goldenvoice, promotor de conciertos con sede en Los Ángeles, ya ha pospuesto Coachella dos veces, primero de abril de 2020 a octubre de 2020 y luego nuevamente a abril de 2021. Han intentado mantener la alineación intacta, en parte porque así significa que el evento está “pospuesto” y no “cancelado”, lo que permite que no tengan que reembolsar todas las entradas. No está claro cuánto tiempo pueden seguir postergando los eventos antes de que tengan que proceder con un reembolso.

Coachella es el evento que más dinero genera para Goldenvoice, y marca el comienzo no oficial de la temporada de festivales de verano en el hemisferio norte. Posponerlo nuevamente difiere millones de dólares en ingresos para una compañía cuyo propietario ya ha tenido que despedir a personal.

Goldenvoice no es el único interesado en saber cuándo volverá la música en vivo y cómo será. Cientos de promotores, agentes y profesionales de la música en vivo están tratando de determinar cuándo será seguro organizar un evento público a gran escala. Hablé con muchas de estas personas en las últimas semanas y está claro que nadie tiene ni idea.

Live Nation, el mayor promotor de conciertos del mundo, se había adherido a la programación de verano. Pero eso fue antes del último aumento global en los casos de coronavirus, y suponía una distribución eficiente de la vacuna. La compañía actualizará a los inversionistas (y fanáticos) sobre su perspectiva en el próximo informe de resultados.

No obstante, hay optimistas. Un promotor de conciertos español encargó un estudio para demostrar que no habría propagación en un concierto con medidas de bioseguridad, que implicaría pruebas rápidas para todos y el uso de tapabocas. Hasta ahora, los organizadores de Glastonbury han declinado cancelar el festival anual de música del Reino Unido que está programado para junio.

El doctor Anthony Fauci indicó que una buena apuesta podría ser otoño. Pero eso depende de la vacuna. No tiene sentido organizar conciertos hasta que no hayamos logrado la inmunidad generalizada, que es cuando al menos 70 por ciento de la población esté vacunada.

“Si todo sale bien, esto ocurrirá en el otoño de 2021. Hacia principios o mediados del otoño las personas podrán comenzar a sentirse seguras, tanto en el escenario como en la audiencia”, comentó a la Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas.

Ante la desordenada distribución de la vacuna y un escepticismo generalizado en la sociedad, mucho depende de la premisa “si todo sale bien”.

Los estudios de cine se están preparando para impulsar las películas programadas para el primer semestre del año en el segundo semestre. Si genera nerviosismo tener a unos cientos de personas en un cine, es difícil imaginar a miles en un solo lugar. Incluso si es al aire libre.

