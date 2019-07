Gus Van Sant y Terry Gilliam iluminarán el Festival de Cine de Guanajuato

Los directores Gus Van Sant y Terry Gilliam son los invitados estelares en la vigésimo segunda edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), que tiene a Filipinas como país invitado de honor.

“Si no estuvieron en su homenaje, si no estuvieron en su conferencia magistral, va a estar en las salas también, con sus películas y en el panteón también”, señaló Sara Hoch, directora del festival, al referirse a Gus Van Sant.

Sobre Terry Gilliam, dijo, que “lo vamos a encontrar en muchos rincones de Guanajuato, desde su última película en el Festival Cervantino, un recorrido de su trabajo, empezando también con las animaciones que desarrolló temprano en su carrera y la creación de Monty Python”.

Entre los homenajes de este año también hay mexicanos. Por ejemplo, el primer actor José Carlos Ruiz.

“En este momento no me cambio por nadie; no quepo en mí de tanta alegría, y qué maravilla ser objeto de un acto tan significativo para mí, que no he hecho otra cosa que comprometerme con mi trabajo”, señaló el actor en conferencia de prensa.

Asimismo, la asociación Mujeres en el Cine y la Televisión ofrecerá homenajes a la actriz Queta Lavat y a la restauradora y cortadora de negativos, Guadalupe Ramírez.

“Estoy muy emocionada, muy agradecida que hayan pensado en mí y me hayan invitado”, señaló Queta Lavat.

Por su parte, Guadalupe Ramírez dijo sentirse “contenta y halagada de que se hayan tomado la molestia de fijarse en mí porque mi trabajo siempre es detrás de cámaras, y muchas veces no lo conocen o no lo valoran”.

Homenaje a Kidlat Tahimik

Filipinas, país invitado de honor, celebrará los 100 años de su cinematografía con un homenaje al cineasta Kidlat Tahimik.

Sara Hoch destacó que en “festivales más importantes donde uno va, Kidlat siempre está. Es un hombre que inspira, que jala mucho interés por los cineastas internacionales”.

El embajador de Filipinas en México, Demetrio R. Tuason, mencionó que “esta es la primera vez que un país del sudeste asiático es el invitado de honor, y es una muy buena señal que haya coincidido con la celebración del centenario del cine filipino”.

El Festival presenta un total de 223 películas en exhibición y 120 en competencia, la premier de la película guanajuatense, en coproducción con Estados Unidos, Huachicolero, de Edgar Nito, las galas de las películas Yesterday, de Danny Boyle, y To Live To Sing, de Johnny Ma.

Los proyectos Niños en Acción, Cine entre muertos (que se lleva a cabo en panteones) y Locura de Medianoche, así como la campaña Cero Violencia contra la Mujer, con Yalitza Aparicio, completan el programa del Festival, que se llevará a cabo en San Miguel de Allende, del 19 al 23 de julio, y en Guanajuato capital, del 25 al 28 del mismo mes.