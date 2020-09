Gorillaz y Robert Smith, de The Cure, unen fuerzas y lanzan nueva canción

La banda británica Gorillaz y Robert Smith, líder de The Cure, dieron a conocer este miércoles su nueva colaboración, titulada Strange Timez, que forma parte de “Song Machine”, disco de la agrupación virtual que saldrá a la venta el próximo 23 de octubre.

Gorillaz Present Season One of Song Machine: ✨"STRANGE TIMEZ"✨

En dicho álbum, que también es una serie, se incluyen -en la versión deluxe- colaboraciones con Beck, Leee John, Schoolboy Q, St. Vincent, Elton Jonh, Peter Hook, Octavian y más artistas.

Gorillaz es una banda que se fundó en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett. Cuenta con siete álbumes: el homónimo, Demon Days, Plastic Beach, The Fall, Humanz, The Now Now y Song Machine.