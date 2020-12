'Get back, Jojo!': Publican adelanto del documental sobre The Beatles

No importa cuántas décadas pasen, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr siempre están presentes en la vida de la mayoría de la humanidad. Por ello, la publicación del adelanto del documental Get back: The Beatles, causó gran emoción este lunes.

El material es realizado por Peter Jackson, cineasta conocido por dirigir la trilogía de El señor de los anillos.

"Esta película tendría que estar terminada ahora pero,como el resto del mundo, fue afectada por la pandemia de COVID. Y lo único bueno, en realidad es que estamos editando la película en Nueva Zelanda. Y ahora que nuestro país ha eliminado prácticamente el virus, podemos volver a la sala de montaje y continuar con la edición que estamos haciendo", señala Jackson en el video.

El director indicó que aún tienen 56 horas sin editar de material nunca antes visto de 'El cuarteto de Liverpool', especialmente de la grabación del disco Let it be, y precisó que este adelanto no es un tráiler sino "un montaje de momentos que seleccionamos".

Se prevé que este documental de los 'Fab Four', el cual se encuentra a mitad de su edición, sea estrenado primero en Disney+ y, para los que no cuentan con este servicio, lo podrán ver en los cines a partir del 27 de agosto.

¡Que lo disfrutes!

