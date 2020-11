'Gambito de dama' es la serie más vista de Netflix y otras notas para que te olvides del COVID-19

Para iniciar la semana tenemos para ti información sobre la serie más vista de Netflix y que disparó las búsquedas de ajedrez en Google, una nueva misión a la Luna, el reto que lanzó Queen a sus fans y más.

'Gambito de dama' abre con defensa siciliana y es la serie más vista de Netflix

Gambito de dama (The Queen’s Gambit) , el comentado drama protagonizado por una mujer ambientado en el mundo del ajedrez de la década de 1960, se ha convertido en la serie de capítulos limitados de Netflix más vista de la historia de la plataforma.

Unos 62 millones de hogares vieron el programa en sus primeros 28 días, informó Netflix este lunes. De acuerdo con la práctica habitual del gigante del streaming, no proporcionó un contexto directo para la cifra, y los programas de Netflix no tienen cifras de calificaciones independientes.

Aun así, The Queen’s Gambit es claramente uno de los programas más culturalmente resonantes de Netflix de los últimos años. Desde su debut en octubre, las búsquedas de juegos de ajedrez en eBay aumentaron un 250 por ciento, y la novela de 1983 de Walter Tevis que inspiró la serie ha regresado a las listas de éxitos de ventas, informó la plataforma en un comunicado.

La serie de siete episodios está clasificada entre las 10 más vistas en Netflix en 92 países, y ocupa el primer lugar en 63, dijo la compañía.

El programa sigue a una mujer huérfana prodigio del ajedrez, interpretada por Anya Taylor-Joy, quien lucha contra la adicción a las drogas mientras se convierte en una de las mejores jugadoras del mundo.

AP

China lanza misión para traer material de la Luna

China lanzó una ambiciosa misión el martes para traer material de la superficie lunar por primera vez en más de 40 años, una labor que podría impulsar la comprensión humana de la Luna y del sistema solar.

Chang’e 5 — el nombre de la diosa china del satélite terrestre — es la misión lunar más audaz del país hasta la fecha. De ser exitosa, sería un gran avance en el programa espacial de China, y algunos expertos señalaron que podría allanar el camino para traer muestras de Marte o incluso para una misión lunar tripulada.

Los cuatro módulos de la nave Chang’e 5 despegaron justo después de las 4:30 de la madrugada del martes encima de un enorme cohete Larga Marcha-5Y desde el centro de lanzamientos de Wenchang, ubicado junto a la costa de la provincia isleña de Hainan, en el sur del país.

Minutos después del despegue, la nave espacial se separó de la primera y segunda etapa del cohete e ingresó a la órbita de transferencia entre la Tierra y la Luna.

La principal labor de la misión es perforar 2 metros debajo de la superficie de la Luna y sacar alrededor de 2 kilogramos de rocas y otros escombros para traerlos de regreso a la Tierra, de acuerdo con la NASA. Ofrecería a los científicos la primera oportunidad para estudiar material lunar recién obtenido desde las misiones estadounidenses y rusas de las décadas de 1960 y 1970.

Queen llega a TikTok e invita a sus fans a unirse con el grito de ¡Eeeooo!

La banda británica Queen llegó oficialmente a la plataforma de videos cortos TikTok y lanzó un reto a sus fans.

"Ha pasado mucho tiempo... ¡Dale una bienvenida magistral a Queen haciendo un dueto con Freddie!", escribió la legendaria banda en su perfil en un video en el que aparece Mercury durante su presentación en Live Aid en 1985.

En este piden a los usuarios hacer el grito que se hizo famoso en el Estadio de Wembley.

Queen, formada en 1970 en Londres, estuvo conformada por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon.

La llegada de la banda a TikTok se da a días del décimo aniversario de su álbum Live Around The World.

Diez canciones de la banda también estarán disponibles en la app para poder agregarlos a tus TikToks como Bohemia Rhapsody, Don’t stop me now, We will rock you y más.

Shutterstock

Cliente deja propina de 3 mil dólares en local afectado por COVID

Un cliente dejó una propina de 3 mil dólares al comprar solo una cerveza en un restaurante que cerrará voluntariamente debido a la pandemia de COVID-19.

El hombre entró al restaurante Nighttown el domingo en Cleveland, pidió una cerveza y la cuenta, que fue de 7.02 dólares, relató el propietario del lugar, Brendan Ring, en Facebook.

Ring dijo que el hombre le deseó lo mejor y le pidió que compartiera la propina con los cuatro empleados que laboraban en ese momento.

Una vez que el hombre se fue, escribió Ring, él descubrió “que había dejado la enorme cantidad de 3 mil dólares”.

“Fui tras él y me dijo que sin duda nos veríamos cuando reabramos”, agregó.

Ring dijo que no publicaba el nombre del comensal porque cree que él no lo habría deseado.

El dueño dijo que él y sus empleados estaban “humildemente agradecidos por este gesto increíblemente bondadoso y maravilloso”.

Con información de Bloomberg y AP