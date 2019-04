Festival Estéreo Picnic, el lugar de la eterna juventud

Morían por el concierto. Sólo anhelaban que Phoenix esfumara el silencio. Eran dos desconocidos tan fans que no les importaron las notas potentes y vibrantes de Nine Inch Nails en un escenario aledaño. Querían estar en primera fila, pero cuando menos lo deseaban, la espera terminó. No fue por los guitarrazos de Christian Mazzalai. Fue una simple charla. If I ever feel better ya se había apoderado de aquellos colombianos y un beso selló el momento. Año y medio más tarde se casaron.

Según Gabriel García, CEO del festival, esta fue la historia más épica del lugar de la eterna juventud: el Festival Estéreo Picnic. El corazón que configura los sonidos eléctricos, rockeros, latinos y hip hoperos.

“ Ha habido muchos anécdotas, alrededor del festival, desde amistades de colombianos con gente de otros países porque se conocieron en el festival, pero la historia más bonita que tenemos nosotros alrededor de las muchas anécdotas que no han contado, es una pareja que no era pareja.” Gabriel García CEO del Festival Estéreo Picnic

Comenzó ocho años atrás, como una propuesta que buscaba darle espacio a las bandas independientes. Más tirado a lo indie. En ese entonces, el número de asistentes rondaba los seis mil asistentes. Los organizadores sabían que el proyecto no lograría mover masas si no se dejaban seducir por los artistas de talla internacional.

“Pasamos de ser un festival diseñado para 6 mil personas a ser un festival para 25 mil personas, eso fue en 2013 cuando tuvimos a Steve Aoki, Two Door Cinema Club”, recuerda Gabriel García.

Pero … ¿cómo sería el festival que converge a artistas tan diversos si fuera una persona?

“Primero sería una persona que sin importar la edad mantiene un espíritu joven. No importa si tienes 50 o 60 años, a veces tienes 20 y tu espíritu no es joven para nada. Sería una persona casual, informal, una persona que le encanta el aquí y ahora, disfrutar la vida, siempre hay un festival que dice eso aquí y ahora, es una persona que le gustaría mucho la fiesta y como vivir al máximo, sería súper descomplicada”, comenta Gabriel.

Mientras que en México se utilizan expresiones como ‘pasarla chido con los cuates’, en Colombia hay una palabra con la que se pueden referir a la euforia que se genera entre amigos: parchar, que significa divertirse con los amigos. Dicha dinámica en el terreno musical es indispensable para los que conservan su juventud, no importan las apariencias.

El Festival Estéreo Picnic se llevará a cabo este 5, 6 y 7 de abril. Los organizadores buscarán desafiar lo habitual con artistas como Kendrick Lamar, Sam Smith y Artic Monkeys. Edificarán la esencia en un lugar diferente: un campo de golf. Dará vida a nuevas historias que posiblemente dejarán huella en la vida de cualquier asistente. Las posibilidades están abiertas.