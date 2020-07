Así se desarrollará la edición 77 del Festival de Venecia ante la pandemia de COVID-19

A pesar de la pandemia del COVID-19 que azota al mundo, el Festival de Cine de Venecia se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre próximos, y será el primer evento de cine en plena crisis sanitaria, informaron este martes los organizadores.

El Festival implementará varios cambios debido a la continua preocupación por el COVID-19, como una competencia oficial ligeramente reducida, un menor número de películas en general y la adición de dos cines al aire libre, además de las salas tradicionales.

Los organizadores dijeron que también se adherirán a las medidas sanitarias establecidas por las autoridades locales, para poder mantener cierta distancia y evitar la concentración de personas en espacios cerrados.

Mujeres, las protagonistas de la edición 77

El drama fronterizo estadounidense The World to Come, el drama/comedia de Jim Broadbent y Helen Mirren The Duke; Mainstream, de Gia Coppola, y el drama Pieces of a Woman, de Shia LaBeouf y Vanessa Kirby están entre las películas que se estrenarán en septiembre.

El programa para la edición 77 del evento, que comenzará el 2 de septiembre en el Lido de Venecia, es más global y tiene menos estrellas de Hollywood que en años pasados como resultado del brote del virus, reconoció el director del festival, Alberto Barbera.

“Este año, tomando prestadas las palabras de Bob Dylan, el programa contiene multitudes: de películas, de géneros, de puntos de vista”, dijo Barbera este martes en una conferencia de prensa. “Habrá cine de autor, comedias, documentales, cintas de terror, cintas de mafiosos, etcétera”.

Las películas en competencia incluyen Nomadland de Chloe Zhao; Lovers, de Nicole Garcia, con Stacy Martin; Miss Marx de Susanna Nicchiarelli, con Romola Garai como la hija de Carlos Marx, Eleanor; y The World to Come de Mona Fastvold, sobre dos mujeres que forjan una conexión en aislamiento a mediados del siglo XIX. Basada en un relato de Jim Shepard, la cinta incluye a Kirby, conocida por su papel de la princesa Margarita en The Crown, Katherine Waterston y Casey Affleck.

Barbera destacó que casi la mitad de las películas en competencia de este año fueron dirigidas por mujeres. El festival ha tenido una notable desigualdad de género en el pasado.

Las cintas de este año, dijo Barbera, “fueron seleccionadas exclusivamente sobre la base de su calidad y no como resultado de protocolos de género. Este es un percentil sin precedentes que esperamos sea de buen agüero para un futuro cine libre prejuicios y discriminación”.

Las películas en competencia provienen de Japón (Wife of a Spy de Kiyoshi Kurosawa), Rusia (Dear Comrades de Andrei Konchalovsky), Irán (Sun Child de Majid Majidi), Polonia (Never Gonna Snow Again de Malgorzata Szumowska y Michal Englert) e Israel (Laila in Haifa de Amos Gitai).

Cate Blanchett presidirá el jurado, integrado por Joanna Hogg, Veronika Franz, Christian Petzold y Cristi Puiu, la actriz Ludivine Sagnier y el escritor Nicola Lagioia. Juntos decidirán quién se llevará el codiciado León de Oro, que el año pasado fue para Joker, de Todd Phillips.