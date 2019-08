Festival Ceremonia, por primera vez en CDMX: la sede será el Campo Marte

El Festival Ceremonia cambiará su sede para su próxima edición del 2020. Por primera ocasión se llevará a cabo en la capital mexicana, después de 7 ediciones de realizarse en el Centro Dinámico Pegaso de Toluca, en el Estado de México.

La nueva casa del evento que se realizará el 25 de abril del próximo año será el Campo Marte, informaron este martes a través de sus redes oficiales Ocesa y Eco Entretenimiento, los organizadores.

Para nuestra octava edición nos mudamos al corazón de la Ciudad de México. Nos vemos el 25 de Abril en Campo Marte. #ceremoniaCDMX #ceremonia2020 ¡Adquiere tus boletos ya!



Ceremonia cambia de sede a la Ciudad de México con "el objetivo de hacer ciudad y mejorar la experiencia de su público", informaron mediante un comunicado.

El festival se ha carazterizado por traer propuestas refrescantes o alternativas como Rosalía, Björk, C. Tangana, Animal Collective, Julian Casablancas and The Voidz y Snoop Dogg, entre otras.

Asimismo, se informó que los boletos de la etapa amigxs ya están a la venta. Los precios van desde los 890 pesos en general y mil 590 en su sección plus.