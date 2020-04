¿Aburrido en casa? Ante el confinamiento social por la pandemia de COVID-19, las promotoras responsables de varios de los festivales más vistos en México decidieron unirse para lanzar un festival digital: Far Away Together, un evento de 17 días de música y más de 40 bandas y DJs.

El evento se transmitirá diariamente, del 4 al 20 de abril, en vía streaming por www.farawaytogether.tv, tomando el lugar de aislamiento de cada artista como escenario y tu dispositivo como boleto de entrada. Cualquier persona podrá conectarse y ser parte del festival.

Entre las bandas que encabezan el line-up están Far Away Together, el festival online que te llevará a Little Jesus, Poolside, Chetes y Girl Ultra. Otros que participarán son Rebel Cats, Casa Negra, Andre VII, De Nalgas, Simpson Ahuevo, Wet Baes, Tayrell, Esa Mi Pau, Astros de Mendoza y The Wookies, entre otros.

Entre los festivales involucrados se encuentran Ache y Distrito Global, responsables de festivales como Bahidorá, Akamba y Solar GNP; Eco Live (responsables del Ceremonia, Sónar México y Trópico); Noiselab (creadores del CMD Fest), así como el crew de NRMAL, MUTEK México, Hipnosis, Noiselab, Hellow Festival y Dorado Music.

El evento también será con causa. Durante la transmisión habrá un botón para activar apoyos a través de donadora.org, donde cada persona puede aportar el monto que deseen a Far Away Together.

Los organizadores anunciaron que habrá varias recompensas en agradecimiento por los donativos, desde playeras, pósters, pines, tote bags hasta boletos generales y plus/vip para cualquiera de los festivales participantes.

Del donativo total, el 60 por ciento será para todas las bandas y su staff, y el 40 por ciento será destinado a El Día Después, asociación mexicana que creará un programa de restauración comunitaria musical una vez que termine la contingencia para grupos vulnerables dentro de la industria.

Far Away Together es una iniciativa que une a México a pesar de la distancia para disfrutar juntos lo que más nos gusta: la música.