Fans de la cantante SOPHIE piden a la NASA nombrar un planeta con su nombre

Un fan de la cantante, compositora y productora SOPHIE, quien recientemente falleció en un accidente, lanzó una petición a la NASA para que el exoplaneta TOI 1338 b sea nombrado en honor a ella.

"Sophie Xeon, conocida como SOPHIE, fue una cantante, compositora y productora muy influyente que fue una gran inspiración para la comunidad LGBTQIA +. Sus mensajes, acciones y música dejaron una impresión insuperable en muchas personas LGBTQIA +. Ella siempre transmitió un mensaje de individualidad y expresión de su verdadero yo que resonó en todo lo que hizo", apuntó el usuario Christian Arroyo.

La petición, publicada en change.org, destaca que tras el descubrimiento del exoplaneta TOI 1338 b, los y las fans de la cantante "notaron las similitudes entre las interpretaciones y el sentido estético del trabajo visual de SOPHIE, específicamente la portada de su álbum 'Oil of Every Pearl’s Un-Insides' de 2018".

Para este usuario y las más de 70 mil personas que han firmado la petición, esto sería un homenaje a la DJ.

La escocesa SOPHIE murió el pasado 30 de enero a los 34 años de edad, tras un accidente en la capital griega de Atenas.

En un comunicado, el sello británico Transgressive informó que la música murió en la madrugada de dicho sábado.

"Trágicamente, nuestra hermosa Sophie falleció esta mañana después de un terrible accidente", dice el comunicado. "Fiel a su espiritualidad, había subido para ver la luna llena y accidentalmente resbaló y cayó".

Un portavoz de la policía en Atenas confirmó que Sophie se resbaló y cayó desde el balcón de un apartamento donde se alojaba y que no se sospechaba nada en su muerte. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la investigación aún está en curso.

Sophie, una mujer transgénero que nació en Glasgow, comenzó a lanzar música en 2013 y fue más conocida en la primera parte de su carrera por ser una de las escritoras del sencillo de Madonna de 2015 'Bitch I’m Madonna'.

Primero usó su propia imagen y voz para su sencillo 'It’s Okay To Cry', lanzado en octubre de 2017. La grabación allanó el camino para el álbum debut de SOPHIE, 'Oil of Every Pearl’s Un-Insides', presentado en junio de 2018. Este recibió una nominación al Grammy al mejor álbum de baile / electrónica.

TOI 1338 b es el primer planeta circumbinario, un mundo que orbita dos estrellas, de acuerdo con la NASA. Además, es el único planeta conocido de su sistema. La agencia indica que este fue descubierto por Wolf Cukier y presentado para su discusión el 6 de enero de 2020.

Este planeta se encuentra a mil 300 años luz de distancia en la constelación de Pictor. Las dos estrellas orbitan a su alrededor cada 15 días, además, es 6.9 veces más grande que la Tierra, con medidas cercanas a los tamaños de Neptuno y Saturno, indica la agencia espacial.

Con información de la NASA y AP.

