Everybody, rock your body! Backstreet Boys vuelven a la CDMX

La agrupación estadounidense Backstreet Boys se presentará en la Ciudad de México en 2020, confirmó OCESA este miércoles.

El concierto, que forma parte de la gira DNA World Tour, se realizará en el Palacio de los Deportes el 21 de febrero del próximo año.

La preventa de los boletos será el 2 y 3 de septiembre para clientes Citibanamex. La venta general será el 4 de septiembre. Los precios oscilan entre los 599 a los 2 mil 599 pesos, según información de Ticketmaster .

Este no será el único concierto que la banda, famosa por canciones como 'Everybody' o 'I Want It That Way', dará en México. También se presentará en la Arena VFG de Guadalajara el 26 de febrero de 2020.