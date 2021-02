Evan Rachel Wood señala a Marilyn Manson por abusos y violencia en su contra

La actriz estadounidense Evan Rachel Wood denunció este lunes al cantante Marilyn Manson de violentarla y abusar de ella durante años.

Los artistas fueron pareja de 2007. Se comprometieron en 2010 y en 2011 se separaron.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años", escribió en su cuenta de Instagram.

La protagonista del filme Across the Universe indicó que ya no quería vivir con miedo, calumnias o chantajes, tras lo que denominó como un 'lavado cerebral' vivido con el intérprete de Beautiful people.

"Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar la atención sobre las muchas industrias que le han apoyado, antes de que arruine más vidas", afirmó.

En 2018, Wood testificó ante un subcomité Judicial de la Cámara de Representantes sobre este tema, pero no mencionó el nombre de su abusador.

“Mi experiencia con la violencia doméstica fue la siguiente: abuso mental, físico y sexual tóxico que comenzó lentamente, pero se intensificó con el tiempo, incluidas amenazas contra mi vida, graves 'lavados de cerebro' y darme cuenta que despertaba al lado del hombre que decía amarme violando lo que creía sea ​​mi cuerpo inconsciente", señaló según la revista Vanity Fair (VF).

Para 2019, la artista testificó ante legisladores de California por la Ley Phoenix, la cual cambió el estatuto de límites para delitos relacionados con la violencia doméstica.

En 2009, cuando eran pareja, Manson mencionó en una entrevista para Spin sobre la actriz que "todos los días tengo fantasías sobre romperle el cráneo con un mazo", destacó VF.

Para 2020, un reportero revivió ese comentario, a lo que un representante del cantante respondió que era solo "una entrevista a una estrella de rock teatral que promocionaba un nuevo disco y no un relato fáctico".

Te puede interesar:

Mariana sufrió violencia y recriminalización por parte de autoridades: Olga Sánchez

Dan 26 años de cárcel a sujeto que asesinó y abusó de una menor de 6 años en Cuernavaca