Estrenos de Netflix de septiembre en México

El mes de septiembre en Netflix viene con todo en cuanto a estrenos de series, películas ganadoras del Oscar, así como documentales que abordan diversos géneros. Destacan Parásitos, Henola Holmes, Las crónicas del taco: Volumen 2 y The post: los oscuros secretos del pentágono.

Iniciamos con las series, con la segunda temporada de Las crónicas del taco, el homenaje al platillo más emblemático de México que se estrenó el año pasado. Llegará a la plataforma de streaming el 15 de septiembre con mucho sabor mexicano.

Además, Netflix continúa con Keeping up with the Kardashians, temporadas 3 y 4, que se estrena el 1 de septiembre, y Grey's Anatomy, temporada 16, también el primer día del mes.

Otras: Lejos, 4 de septiembre ; Organízate con el método The Home Edit, el 9 de septiembre y Casi una duquesa, el día 11. Baby, temporada 3, el 16 y Ratched el 18 de septiembre.

Ahora las películas originales de Netflix y otras ganadoras del Oscar como Parásitos, cinta premiada con una estatuilla a Mejor Película. En los originales hay varias novedades que protagonizan actores como Tom Holland, Bill Skarsgard, Millie Bobby Brown y Henry Cavill.

Parásitos se estrena el 1 de septiembre . Para el 4 está Pienso en el final, y el 8 llegará a la plataforma The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono, producida y dirigida por Steven Spielberg, y protagonizada por Meryl Streep, Tom Hanks y Sarah Paulson.

El 1 de septiembre también llega Nace una estrella, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, una nueva versión del clásico de 1937 donde Jackson Maine es un músico veterano que descubre un día a la talentosa cantante Ally. Ese mismo día llegará la ganadora del Oscar Green Book, basada en la vida de Tony Lip.

En las películas originales de Netflix destacan Enola Holmes, la hermana menor de Sherlock Holmes que está en busca de su madre que ha desaparecido, sin una sola pista de dónde se fue o cómo desapareció. Su estreno está previsto para el 24 de septiembre.

El diablo a todas horas llegará a la plataforma el 16 de septiembre. La cinta protagonizada por Robert Pattinson y Tom Holland, se ambienta en un lugar llamado Knockemstiff, Ohio, un bosque olvidado de este país donde se avecina una tormenta de fe, violencia y redención.

Otros estrenos originales son Amor garantizado el 3 de septiembre, Estoy pensando en dejarlo (4), Corazón Loco (9), Se busca papá (11), El practicante (16) Lady Bird (22).

Los documentales que Netflix preparó para septiembre tienen contenido para todos los gustos, especialmente para los amantes de la gastronomía mundial, con el regreso de Jon Favreau en The Chef Show. Chef's Table: BBQ, que se estrena el 2 de septiembre .

Otros estrenos de documentales son La línea: la sombra del narco, el 9 de septiembre . El dilemas de las redes sociales (9), Challenger: el vuelo final (16), El Papa Francisco: un hombre de palabra (21), The Chef Show, temporada 2 (24).