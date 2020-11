Estrenan Fausto 2 en Spotify y alistan la 3, y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este viernes tenemos para ti información sobre la nueva temporada de Fausto y lo que viene en camino, así como el nuevo álbum de AC/DC, el próximo lanzamiento de SpaceX y NASA, y más.

¿Crees poder descubrir la verdad antes que los detectives? Averígualo escuchando la segunda temporada de #FAUSTO, ya disponible, solo en Spotify: https://t.co/MwLxeOtWe1 pic.twitter.com/zNUZFQrwBR — Spotify Mexico (@SpotifyMexico) November 13, 2020

Spotify confirma una tercera temporada de Fausto

Fausto, el podcast de 'true crime' más escuchado en América Latina, acaba de estrenar segunda temporada este viernes.

Los usuarios tuvieron que esperar un año para esta nueva temporada, la cual ahora relata el caso del asesinato de Elena Velázquez en la Ciudad de México, ocurrido en el año 2004.

Si eres fan de Fausto, es probable que ya hayas escuchado los 9 episodios que conforman la segunda temporada y te hayas quedado con ganas de más. No te preocupes, pues hay buenas noticias.

Javier Piñol, jefe de Spotify Studios para Latinoamérica, confirmó en entrevista con El Financiero que habrá una tercera temporada de Fausto.

El éxito de Fausto lo ha llevado no solo a tener confirmada ya una tercera temporada, sino a marcar un antes y un después en la escena de podcast, pues ha conseguido, indicó Piñol, algo que pocos consiguen: trascender a otros países.

AC/DC regresa con nuevo álbum

A través de décadas, muertes y desastres, AC/DC sigue sonando como un trueno.

Tras 47 años juntos, y con una alineación casi igual a la original, los rockeros lanzaron este viernes Power Up, su primer álbum en seis años.

También es el primero desde la muerte de Malcolm Young en 2017. Malcolm fundó la banda en Sydney, Australia con su hermano menor, Angus, en 1973. Power Up está dedicado a él y lleno de su espíritu y composiciones.

Las 12 canciones fueron coescritas por Malcolm y Angus Young, y seleccionadas por el Young más joven de entre un grupo de temas inéditos que se fueron acumulando durante la larga trayectoria del grupo.

La mayoría provienen de un periodo fecundo de composición durante una brecha entre discos del 2000 al 2008, y Angus Young eligió aquellas que evocaban más a su hermano.

El 17mo álbum de estudio de AC/DC, cuyo primer sencillo, el tema con toques blues Shot in the Dark, salió en octubre, rebosa de los mismos acordes estruendosos y burlas de colegial que llevaron a la banda al estrellato con álbumes como 'Highway to Hell' y 'Back in Black'. Este último también estaba dedicado a un miembro de la banda recientemente fallecido: su cantante original Bon Scott, quien murió en 1980.

AP

Kim Ng se convierte en la mujer de mayor rango en un equipo de Grandes Ligas

Kim Ng inició su carrera en Grandes Ligas como pasante. Tres décadas después sigue ascendiendo y rompiendo límites.

Ng se convirtió en la mujer de mayor rango en operaciones deportivas de un equipo de Grandes Ligas el viernes al ser contratada como gerente general de Marlins de Miami.

Se cree que Ng es la primera gerente general de un equipo de hombres en un deporte profesional relevante en Norteamérica, enfatizaron los Marlins.

Ng ha ganado tres títulos de Serie Mundial a lo largo de 21 años en directivas de los Medias Blancas de Chicago (1990-96), los Yanquis de Nueva York (1998-2001) y los Dodgers de Los Ángeles (2002-11). Pasó los últimos nueve años con MLB como vicepresidenta sénior.

“Después de décadas de determinación, en el honor de mi carrera estar al frente de los Marlins de Miami”, declaró Ng en un comunicado. “Cuando llegué a este negocio, parecía improbable que una mujer estaría al frente de un equipo de ligas mayores, pero soy persistente en la búsqueda de mis metas. Mi objetivo ahora es darle un campeonato de béisbol a Miami”.

El director general de los Marlins, Derek Jeter, jugó para los Yanquis cuando Ng trabajó para ellos.

“Esperamos que Kim ofrezca un enorme conocimiento y experiencia a nivel campeonato a los Marlins de Miami”, indicó Jeter a través de un comunicado. “Su liderazgo en nuestro equipo de operaciones deportivas tendrá un papel importante en nuestro camino hacia un éxito prolongado. Además, su vasta labor en iniciativas para hacer crecer el béisbol y softball en niveles juveniles realzará nuestros esfuerzos por fomentar el béisbol entre nuestros jóvenes al tiempo que seguimos causando un impacto positivo en la comunidad del sur de Florida”.

Ng, de 51 años, se convirtió en la quinta persona en asumir el mayor cargo de las operaciones deportivas de los Marlins, y toma el lugar de Michael Hill, quien ha quedado fuera del equipo después de la temporada 2020.

Ng inició su carrera en el béisbol como pasante con los Medias Blancas y ascendió hasta convertirse en directora asistente de operaciones deportivas del equipo. Trabajó un año para la Liga Americana y posteriormente se sumó a los Yanquis, convirtiéndose en el gerente general más joven en Grandes Ligas a sus 29 años y apenas la segunda mujer en ocupar ese cargo en un equipo de ligas mayores.

Ng es egresada de la Universidad de Chicago, donde jugó softball y obtuvo un título en Políticas Públicas.

SpaceX y NASA 'alistan motores' para el primer viaje comercial tripulado a la Estación Espacial

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) lanzará a cuatro astronautas a bordo de una cápsula SpaceX Dragon este fin de semana en la primera rotación regular de la tripulación de la compañía al laboratorio en órbita.

El viaje, que se realiza tres meses después de que SpaceX completó una prueba de alto perfil, abrirá una nueva era en los vuelos espaciales tripulados para la NASA a medida que las firmas comerciales comienzan a dominar las misiones estadounidenses en órbita terrestre baja.

“Y espero la gente se dé cuenta de que este no es un lanzamiento más, es algo mucho más importante que eso”, dijo Michael Hopkins, comandante de la misión Crew-1 programada para el sábado, en una publicación de la NASA en Tumblr. “Espero que estemos preparando el escenario, que sea uno de esos primeros pasos para llevarnos a la Luna y a Marte”.

Para Space Exploration Technologies y su fundador, Elon Musk, el vuelo culmina casi dos décadas de esfuerzos para transportar personas y carga. El Dragon y el cohete Falcon 9 de SpaceX obtuvieron esta semana la aprobación de la NASA para misiones regulares con tripulación, lo que los convierte en los primeros vehículos que Estados Unidos ha certificado para transportar humanos desde que se sacó de servicio al transbordador espacial en 2011.

El lanzamiento de Crew-1 está programado para despegar de Cabo Cañaveral, Florida, a las 7:49 p.m. del sábado, y el acople a la estación está planeado para ocho horas y media después. Si ese intento fracasa, se programaría un lanzamiento de respaldo para las 7:27 p.m. del domingo, con un acoplamiento 27 horas después debido a la mecánica orbital.

AP

La 'isla más remota' crea zona de protección de vida marina

Una isla de apenas 245 habitantes anunció la creación de una zona de protección de fauna en un área remota del Atlántico Sur tres veces más grande que Reino Unido. La isla Tristán de Acuña busca proteger la vida marina en peligro, como el pingüino de Mosley y el albatros pico fino.

El gobierno del territorio británico de ultramar, que se considera la isla habitada más remota de la Tierra, dijo este viernes que se prohibirá la pesca y otras “actividades de extracción” en 627 mil 247 kilómetros cuadrados del océano en torno a Tristán da Cunha y las otras cuatro islas mayores del archipiélago.

El territorio dijo que el santuario será la “zona vedada” más grande del océano Atlántico y la cuarta del mundo para proteger los peces y las decenas de millones de aves marinas que se alimentan de ellos. En la zona, equidistante entre Sudáfrica y Argentina, se encuentran el 85 por ciento de los pingüinos de Mosley, 11 especies de ballenas y delfines y la mayoría de los lobos marinos subantárticos, según el Pew Bertarelli Ocean Legacy Project.

“Nuestra vida en Tristán da Cunha siempre se ha basado en nuestra relación con el mar y así es hoy”, dijo el jefe de la isla, James Glass, en un comunicado. “Por eso protegemos el 90 por ciento de nuestras aguas y nos enorgullece poder cumplir un papel crucial para conservar la salud de los océanos”.

Con información de AP, Uriel Blanco y Bloomberg