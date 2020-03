Estos son los políticos y famosos que tienen coronavirus

El COVID-19 no discrimina y diversas personalidades del mundo del espectáculo y de los deportes han dado positivo en las pruebas de detección de este virus.

Tom Hanks

Una de las confirmaciones que más impacto causó la semana pasada fue la de Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, quienes se encuentran aislados en un hospital de Australia. El actor dio a conocer en sus redes sociales la noticia que de inmediato se convirtió en viral.

Rudy Gobert y Donovan Mitchell

Rudy Gobert, jugador del Utah Jazz de la NBA, confirmó que tenía coronavirus el miércoles 11 de marzo. El resultado de la prueba se dio a conocer poco antes de que los Jazz jugaran un partido. La NBA pospuso el juego justo antes de que diera inicio, y poco después pospuso toda la temporada. Donovan Mitchell, compañero de equipo de Gobert, anunció el jueves por la tarde que él también tenía COVID-19.

Fabio Wajngarten

Wajngarten, secretario de prensa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo en una prueba de coronavirus el jueves pasado. La noticia provocó que la salud del mandatario fuera monitoreada. Sin embargo, el análisis que se le realizó dio positivo, si bien, médicos le recomendaron aislamiento.

Sophie Grégoire Trudeau

La esposa del primer ministro canadiense Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, dio positivo por COVID-19. El jueves de la semana pasada se dio a conocer su diagnóstico, así como permanecerá aíslada. De acuerdo con el gobierno de Canadá, el primer ministro no tiene síntomas, pero estará aislado durante 14 días.

Begoña Gómez

El gobierno español dio a conocer el sábado 14 de marzo que la esposa del primer ministro, Pedro Sánchez, tenía coronavirus.

Olga Kurylenko

La actriz de origen ucraniano, quien interpretó a Camille Montes en la película de 2008 de James Bond Quantum of Solace, compartió que había dado positivo en COVID-19 el domingo 15 de marzo en su cuenta oficial de Instagram.

Ezequiel Garay

El jugador del Valencia, anunció el domingo 15 de marzo que dio positivo por coronavirus, con lo cual se conviertió en el primer jugador de la liga española en contraer el patógeno.

Kristofer Hivju

El actor noruego, reconocido por interpretar a Tormund Giantsbane en Game of Thrones, también dio positivo a COVID-19, según un mensaje difundido en sus redes sociales este lunes. “Mi familia y yo nos aislaremos en casa por el tiempo que sea necesario. Tenemos buena salud, solo tengo síntomas leves de un resfriado”, escribió.

Idris Elba

“Esta mañana obtuve un resultado positivo para COVID-19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus”, anunció el actor británico en una publicación de Twitter este lunes.

Presidentes de Cataluña y Madrid

Los presidentes de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, dieron a conocer este lunes, por separado, que dieron positivo en la prueba de coronavirus. Ambos dijeron que continúan trabajando en aislamiento.

Con información de Notimex.