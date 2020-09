Estos son los ganadores de los premios Emmy

Una edición totalmente diferente de los premios Emmy se lleva a cabo la noche este domingo, pues debido a la emergencia sanitaria mundial causada por el coronavirus (COVID-19) la gala de dichos galardones se celebra de manera remota y sin público ni alfombra roja.

El evento, presentado por Jimmy Kimmel, tiene a todos los nominados en las diversas categorías conectados desde sus respectivos hogares.

Catherine O’Hara, de la serie de televisión canadiense “Schitt’s Creek”, se llevó el Emmy en la categoría de mejor actriz de comedia.

Eugene Levy, de la misma serie, ganó en la categoría de mejor actor de comedia.

Daniel Levy, por su parte, se alzó con el Emmy por mejor guión en serie de comedia también por “Schitt’s Creek.

Andrew Cividino y Daniel Levy, nuevamente de “Schitt’s Creek”, se llevaron el premio en la categoría de mejor dirección de serie de comedia.

Dan Levy, también de la serie candiense, ganó en la categoría de mejor actor de reparto de comedia.

Annie Murphy, de “Schitt’s Creek”, se llevó el premio a mejor actriz de reparto en comedia.

Y en la categoría de mejor serie de comedia ganó... sí: “Schitt’s Creek”, con lo que se alza como la indiscutible ganadora en todas (siete) las categorías de comedia.

"Last Week Tonight con John Oliver", ganó como mejor Talk Show.

Por su parte, Regina King, de "Watchmen", se llevó el Emmy a mejor actriz en una miniserie.

Mark Ruffalo, de “I Know This Much Is True”, de HBO, ganó como mejor actor en una miniserie.

Damon Lindelof y CordJefferson, de "Watchmen"se llevaron el premio en la categoría mejor guión de miniserie.

Maria Schrade ganó en la categoría de mejor dirección de miniserie por "Poco ortodoxa", de Netflix.

Yahya Abdul-Mateen II, de "Watchmen" se llevó el Emmy por mejor actor de reparto en miniserie.

Uzo Aduba, de “Mrs. America”, ganó como mejor actriz de reparto en miniserie.

"Watchmen" se llevó el Emmy como mejor minisierie.

La categoría de mejor programa de competición fue para "RuPaul's Drag Race!", que se transmite por Netflix.

Jeremy Strong, de "Succession", se llevó el Emmy como mejor actor en serie dramática.

Zendaya ganó como mejor actriz de serie dramática por "Euphoria".

El premio para el mejor guión de serie dramática fue para "Succession".

Esta serie también se llevó la categoría de mejor dirección de serie dramática.

"Succession" ganó también como mejor serie dramática.

El Emmy para el mejor actor de reparto en serie dramática fue para Billy Crudup, de "The Morning Show".

Julia Garner, de "Ozark", gano en la categoría de mejor actriz de reparto en una serie de drama.