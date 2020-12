'En los tiempos de lo extraño', Javier Blake entrega una balada para soltar lo innecesario

Una balada y una letra con un golpe de optimismo como guía de un camino hacia la libertad para desechar lo innecesario... esta es la definición de 'Rompeolas', el segundo sencillo que Javier Blake presenta en su álbum debut como solista.

El tema del vocalista de División Minúscula, banda mexicana de rock alternativo, forma parte de 'En los tiempos de lo extraño', un álbum que Javier describe como una carta abierta. "No estoy jugando en una sola línea de diálogo en cuanto a temas ni sonidos. Trato de jugar con todo lo absorbido a lo largo de los años".

Cuarentena en tiempos de lo extraño

Pese a que el título de su álbum debut se fijó a inicios de 2020, antes de que la pandemia de COVID-19 llegara a México, el cantante coincide en que el nombre es oportuno por los momentos de incertidumbre que se han presentado; sin embargo, para él "estamos viviendo en los tiempos de lo extraño desde hace 10 años para acá. Cada día se pone todo más raro".

En los tiempos de lo extraño está basado en una etapa de su vida en la que se presentaron altibajos impresionantes como la felicidad más grande y las caídas más duras profesionalmente. Blake sostiene que la música siempre se acomoda si se buscar hacerlo.

A raíz de que se extendió el confinamiento a causa de la pandemia, el músico compartió con El Financiero que le ha servido para poner las cosas en una balanza y valorar lo que lo rodea. "Me ayudó a ubicar y desprenderme de ciertas cosas que eran innecesarias en mi vida y desechar lo que no necesito. Como ese equipaje extra que se va acumulando y no nos sirve; nos hemos aferrado a lo básico y no a lo que nos hace vivir".

Con relación a si considera que hay un ABC para enfrentar los tragos amargos de la vida, Blake señala que busca enviar un mensaje positivo a través de su nueva canción. "Trato de ser honesto en lo que he vivido; todos la pasamos mal, deprimidos y tristes. Es algo que me ha pasado, y es importante que la gente sepa que estamos aquí. No pasa nada si te sientes mal, es normal".

Pese a que a sus influencias musicales radican en música de los 80, el compositor asegura que quiere darle un twist actual y moderno a esta nueva etapa; “quiero que la gente conozca las diferentes facetas de lo que es Javier Blake, como un artista que tiene otras inquietudes musicales y que puede entregar algo diferente”.

¿Y División Minúscula?

Si bien la banda formada en 1996 ha marcado a toda una generación, Blake explicó que hay diferencias, tales como la orquestación y musicalización, que distinguen su trayectoria como solista, y remarcó que "se van a ir dando cuenta que son canciones que no pudiesen haber entrado en División Minúscula de ninguna manera, lo separo muy bien y sé para dónde van".

Aunque el compositor mexicano con más de 20 años de carrera ha participado como solista en diversas ocasiones, tal es el caso de la canción 'Cuenta hasta 10', comenta que ante esta transición lo más difícil es "cargar solo con el proyecto; no obstante, es la misma libertad lo que te orilla a hacerlo. Es una libertad que se aprecia bastante".

Apuntó que se ha propuesto empezar a revisar la producción de un disco o la formación carrera como solista a la par de la banda para cultivar esas canciones que está lanzando.

Para Blake, la música ha sido una bendición. "Lo digo en toda la extensión de la palabra, me ha dado todo: familia, amigos y una carrera. La música es todo, me hace feliz y llorar".

Hasta el momento, Javier Blake ha presentado dos canciones de su álbum, que estará compuesto por 10 temas y se espera sea publicado antes de que finalice el año.

Aquí te dejamos su trabajo Rompeolas.