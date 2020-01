Ellos fueron los ganadores de los SAG Awards

Brad Pitt, Laura Dern y Fleabag estuvieron entre los primeros ganadores en la 26ta entrega anual de los SAG Awards, del Sindicato de Actores de la Pantalla.

Mejor elenco: Parasite. Es la primer película en idioma extranjero en obtener el máximo premio de los SAG Awards.

Mejor actor: Joaquin Phoenix, Joker.

Mejor actriz: Renee Zellweger, Judy'.

Mejor actor secundario: Brad Pitt, Once Upon a Time ... in Hollywood.

Mejor actriz secundaria: Laura Dern, “Marriage Story”.

Televisión

Elenco de una serie de drama: The Crown.

Actor en una serie de drama: Peter Dinklage, Game of Thrones.

Actriz en una serie de drama: Jennifer Aniston, The Morning Show.

Elenco de una serie de comedia: The Marvelous Mrs. Maisel.

Actor en una serie de comedia: Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel.

Actriz en una serie de comedia: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag.

Actor en una serie limitada o película hecha para TV: Sam Rockwell, Fosse/Verdon.

Actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Michelle Williams, Fosse/Verdon.

Premio a la trayectoria: Robert De Niro.

La ceremonia se transmite tres semanas antes que los Oscar y sirve como una muestra temprana de los favoritos a los Premios de la Academia como Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Pitt y Dern.