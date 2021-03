Elliot Page aparece en la portada de Time: 'Las personas trans son muy reales'

Elliot Page, actor canadiense, apareció este martes en la portada de la revista Time, tras el anuncio que hizo en diciembre para dar a conocer que es una persona transgénero.

"Con mucho respeto por quienes estuvieron antes de mí, y gratitud con quienes me han apoyado, y mucha preocupación por la generación trans joven que todos debemos proteger, por favor únanse a mí y denuncien la legislación anti-trans, el odio y la discriminación en todas sus formas", comentó en su cuenta de Instagram.

Page contó por primera vez algunos detalles sobre su experiencia como menor de edad, su llegada a la televisión a los 10 años y su identidad.

De acuerdo con la revista, Page se refiere a sí mismo como un hombre trans y una persona no binaria. También se relata que el actor se encontraba muy emocional pero también contento.

Su emoción y gratitud por estar en este punto de su vida, cuenta, se mezcla con mucho miedo y ansiedad. Dice que, tras hacer la publicación sobre ser una persona trans en diciembre, esperaba mucho apoyo y amor, pero también odio y transfobia. "Y eso es esencialmente lo que pasó".

El artículo de Time también describe que Page siente la responsabilidad de compartir su verdad, pues existen personas extremadamente influyentes que difunden mitos y discursos dañinos sobre las personas trans, pues se debate públicamente sobre la existencia de estas.

"Las personas transgénero son muy reales", indica al medio.

El actor también habló sobre su privilegio como persona trans blanca, rica y famosa; apunta que desde su privilegio ha podido ser quien es hoy, pero también quiere usarlo como plataforma para ayudar a la comunidad.

El 1 de diciembre de 2020, el actor compartió una carta en sus redes sociales donde contaba que es una persona trans y que sus pronombres son he/they (él/ellos), y que su nombre es Elliot.

"Amo que soy trans, amo que soy queer. Y mientras más me abrazo a mí mismo y a quien soy, entre más sueño, mi corazón crece más y más me emociono. A todas las personas trans que enfrentan acoso, autodesprecio, abuso y amenazas de violencia todos los días: les veo, les amo y haré todo lo que me sea posible para cambiar este mundo para bien", indicó en el momento.

El canadiense ha sido parte de filmes como Hard Candy, El Origen, De Roma con Amor, X-Men: Días del futuro pasado y Tallulah. Actualmente tiene un papel en la serie de Netflix, The Umbrella Academy.

Te recomendamos

Fallon Fox denuncia el uso de su imagen junto a deportista herida; 'ni siquiera luché contra esta mujer'

Clínicas de Reino Unido dan 'paso' inclusivo y añaden términos 'leche humana' y 'leche paterna'