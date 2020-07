El universo íntimo de 'El David Aguilar': un cancionero entre la poesía, el éxtasis y lo social

Festejando y agradeciendo la vida, así es como podría iniciar otro capítulo de la historia del cantautor culiacanense, mejor conocido como ‘El David Aguilar’, que hace unos años sorprendió abriéndose camino en la escena de la nueva canción mexicana.

El compositor comparte que hoy se siente pleno y “está más que pagado”, ¿por qué?, pues bien, su sueño siempre fue “cantar para 10 personas”, y ahora se encuentra navegando en el “nicho de cierto grupo”, que sin duda supera, por mucho, lo que alguna vez soñó, y en un camino que ya lo ha llevado a compartir sus letras dentro y fuera del país.

“Estoy muy feliz como un compositor de canción suelta que está tratando de darse a conocer con el público afín a la canción de autor, la canción popular”, expresa.

Y en este andar es que publica su nuevo ‘anti-álbum’ Reciente (en el que el 30 por ciento de la grabación se armó desde su cuarto), que incluye 15 canciones escritas en diferentes etapas de su vida, entre las que se encuentra Agradecer.

“Es una canción que compuse para agradecer un amor, una relación en la que estaba, es personal pero está escrita también con una intención de que pueda funcionar para agradecer la vida.

“Escribo con un acabado de que pueda servirle a la gente, entonces confecciono a partir de esa visión, a veces, y a veces me permito ser súper personal… pero esta canción sí tiene esa clave para los demás”, comparte 'El David' en entrevista con El Financiero.

INSPIRACIONES POÉTICAS -Jaime Sabines, "alguien que me ha marcado mucho". -Tina Storni -Alejandra Pizarnik -Blanca Varela -Bukowski -Poetas emergentes mexicanos de mi generación, como Merlina Acevedo .

David Aguilar cuenta que, a lo largo de su trabajo, recurre a la intuición para elegir las canciones que conformarán un nuevo disco, en este caso el que incluye temas como En el Café, ¿Con qué te vas a quedar?, Ramo de días, Tu nombre en esta canción, Postal, entre otras.

“Hay una canción que es el del 2001, otra del 2008, otra de hace dos meses, y otras que son nuevas, entonces hago mis 'anti-álbumes' así de una manera intuitiva, según lo que tenga ganas de publicar, porque todo el tiempo estoy acumulando obras”, dice quien durante la cuarentena tomó la guitarra para componer otros 20 temas.

Entonces, ¿por qué ‘anti-álbum’? En palabras de David, porque el disco no tiene un concepto. Cada canción es un universo propio que fue compuesto en años diferentes, sin una función cronológica.

Si bien se trata de canciones sueltas, finalmente están atravesadas por diferentes vivencias, ¿cómo experimentas esta atemporalidad?

“Cuando las concebí son casi siempre guitarra y voz, en ese sentido soy un trovador, compongo en la intimidad, en los viajes, en mi casa, a veces caminando en la calle que se me ocurre una tonada y voy construyendo, ya después empiezo a tener visualizaciones con respecto a la producción”.

Aguilar expone que los universos separados, pero recurrentes en sus letras han sido el éxtasis y la inspiración. “Uno muy constante es el éxtasis, también podría decirte que la inspiración, o sea, el estado de sentirte inspirado o con asombro, sobre ese escribo mucho. Esta conexión divina de la que desde tiempos ancestrales se ha escrito”.

Y como tercer universo frecuente en su obra, menciona “lo social”, cuya presencia ha cobrado fuerza últimamente, y a razón de esta mención, David abraza “canciones políticas” en Reciente.

“Hay una canción para los migrantes, Me vas a ver Tijuana, otra que se llama Cosmomanía que habla sobre el derecho de ‘existir inspirado’ (lo que te decía), y está Sucio Cristal, una denuncia, casi un ataque a los gobernantes corruptos, no tiene nombre y apellido (en mi interior sí), como que un poco también está para quien la quiera usar y a quien le quede el saco”, comenta.

INSPIRACIÓN MUSICAL -José Alfredo Jiménez -Agustín Lara -John Lennon -Bob Dylan -Bob Marley

‘El David’ relata que disfruta de la intimidad y prefiere alejarse de lo masivo y de los escenarios tradicionales de giras y conciertos, "a mí me gusta publicar canciones para que me escuchen, y me gusta tocar y cantar en vivo, pero en circunstancias muy extraordinarias".

Ese David, de alma 'amiguera' y que se inspira desde su sillón o a través de la ventana, ha pasado cada día de su vida -a partir de la adolescencia- entre páginas poéticas, desde cursaba la preparatoria y gracias a que un maestro lo introdujo en este mundo. “Más que poeta, soy un consumidor de poesía, me gusta experimentarla, sentirla y después intento escribir”.

Además -apunta- la poesía tiene que ver de alguna manera con la canción, “hay una fusión en donde se cruza la poesía con la letra, es interesante”. A propósito, que ‘El David’ que en el transcurso de lo que resta del año publicará un libro de frases, seguido por un poemario.

En torno a las ‘nuevas normalidades’ que vive y vivirá la humanidad -expresa- el mundo está cambiando para muchos lados, "cuestiones políticas, de salud, sociales, la distancia, las nuevas costumbres, la soledad, la depresión, los suicidios, el feminismo.

“El mundo que estamos viviendo ahorita es un mundo en colapso, en mi opinión, entonces siento que creativamente vamos a terminar, sí o sí, sacándole provecho, los artistas, provecho en el mejor de los sentidos, a escribir, esta intención de aportar algo que haga sentir a la gente que valga la pena propagar”.