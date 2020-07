El 'Turista' donde no compras Francia sino La Venta y Centla, y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este lunes te tenemos información sobre un joven que creó un 'Turista tabasqueño', una botella hecha de papel, la preparación de nuevas misiones a Marte y más...

¿Viaja por todo Tabasco y aduéñate de cada uno de sus paraísos? Joven crea 'Turista Tabasqueño'

Un joven se popularizó en las redes sociales tras lanzar un juego basado en la cultura de Tabasco que diseñó y fabricó durante el período de confinamiento por COVID-19.

Similar al clásico Monopoly, 'Turista Tabasqueño' ofrece un recorrido por sitios turísticos y emblemáticos del estado y permite adquirir propiedades usando el cacao como moneda de cambio.

"¿Te imaginas viajar por todo Tabasco y hacerte dueño de cada uno de los rincones del Edén de México? Pues eso ya será posible. Vayan encargando el suyo ¡Es algo único, original y patentado! Sé el cacaotero más rico del estado", ofrece en su cuenta de Facebook Jafet Guerrero.

El joven de 20 años, estudiante de mercadotecnia, contó que debido a que se quedó sin clases presenciales por el COVID-19, decidió echar a andar la idea de crear algo que permitiera aprendizaje y diversión.

Por eso este año lanzó una Lotería Paraiseña con personajes y lugares populares de su natal Paraíso, y el éxito que tuvo lo llevó a querer desarrollar algo más grande que hiciera crecer su pequeño negocio. Así nació 'Turista Tabasqueño'.

Twitter Diageo

Johnnie Walker tendrá su primera botella hecha de papel

La empresa británica Diageo, fabricante de Johnnie Walker y Don Julio, anunció que creó la primera botella para bebidas espirituosas 100 por ciento libre de plástico, a base de papel, hecha totalmente de madera de origen sostenible.

La botella hará su debut con la marca Johnnie Walker a principios del 2021.

En un comunicado, la empresa anunció que esto lo logró por medio de una alianza con la empresa Pilot Lite, una compañía de gestión de empresas, con la cual lanzaron Pulpex Limited, una nueva firma de tecnología de envasado sostenible.

La botella está hecha de pulpa de origen sostenible para cumplir con los estándares de seguridad alimentaria y será totalmente reciclable en los sistemas estándar de manejo de desechos sólidos. La tecnología permitirá a las marcas repensar sus diseños de empaque o bien trasladar los diseños existentes al papel, sin comprometer la calidad del producto.

Kenti Robles, primera mexicana en jugar en el Real Madrid

La futbolista mexicana Kenti Robles es la nueva adquisición del Real Madrid, equipo que, por primera vez, formará parte de la liga de futbol española femenil.

Con este fichaje, la exfutbolista del Atlético de Madrid es la primera mexicana en jugar en la escuadra merengue.

Asimismo, es la tercera persona nacida en México en formar parte en ese equipo, uniéndose a Hugo Sánchez y Javier 'El Chicharito' Hernández.

Esta temporada, será la primera en la que el Real Madrid Femenino jugará en la liga española de futbol, tras haber absorbido al Club Deportivo Tacón el pasado 15 de septiembre del 2019.

Kenti Robles jugó con el Atlético Madrid Femenino durante cinco temporadas.

AP

Tres misiones se preparan para viajar a Marte

Marte está a punto de ser invadido por la Tierra, a lo grande.

Tres países, Estados Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos enviarán naves no tripuladas al planeta rojo en rápida sucesión a partir de esta semana, en el esfuerzo más grande hasta la fecha por buscar indicios de antigua vida microscópica y explorar el lugar para futuros astronautas.

Cada nave viajará más de 483 millones de kilómetros antes de llegar a Marte el próximo febrero. Hacen falta entre seis y siete meses, como mínimo, para que una nave salga de la órbita terrestre y se sincronice con la órbita más lejana de Marte alrededor del sol.

Los científicos quieren saber cómo era Marte hace miles de millones de años, cuando tenía ríos, lagos y océanos que podrían haber permitido la proliferación de organismos diminutos y sencillos, antes de que el planeta se convirtiera en el mundo árido y estéril que es hoy.

No es coincidencia que los tres lanzamientos sean casi simultáneos. La fecha viene marcada por la apertura de una ventana de un mes en la que Marte y la Tierra están en una alineación ideal en el mismo lado del Sol, lo que minimiza el tiempo de viaje y el consumo de combustible. Esa ventana sólo se produce una vez cada 26 meses.

Hace mucho tiempo que Marte ejerce un poderoso influjo sobre la imaginación humana, pero el planeta se ha convertido en el cementerio de muchas misiones. Algunas naves estallaron, ardieron o se estrellaron, y la tasa de bajas a lo largo de las décadas supera el 50 por ciento. El último intento de China, en colaboración con Rusia en 2011, terminó en fracaso.

Solo Estados Unidos ha logrado llevar con éxito una nave a Marte, haciéndolo en ocho ocasiones desde el éxito de las sondas gemelas Viking en 1976. Ahora hay dos módulos operativos allí, InSight y Curiosity. Hay otras seis naves que exploran el planeta orbitando a su alrededor: tres estadounidenses, dos europeas y dos indias.

Shutterstock

¿Volar sin aletear? Los cóndores andinos surfean el aire el 99% del tiempo

Un nuevo estudio arroja luz sobre cuán eficientemente el ave más grande del mundo 'surfea' las corrientes de aire para mantenerse durante horas sin batir sus alas.

El cóndor andino tiene una envergadura que se extiende hasta 3 metros y pesa hasta 15 kilos, lo que lo convierte en el ave voladora más pesada del mundo.

Por primera vez, un equipo de científicos ató un equipo de grabación a ocho cóndores en la Patagonia para registrar cada latido durante más de 250 horas de vuelo.

Increíblemente, las aves pasaron solo el 1 por ciento de su tiempo en el aire batiendo sus alas, principalmente durante el despegue. Un pájaro voló más de cinco horas, cubriendo más de 160 km, sin batir sus alas.

"Los cóndores son pilotos expertos, pero no esperábamos que fueran tan expertos", dijo Emily Shepard, coautora del estudio y bióloga de la Universidad de Swansea en Gales.

Los resultados fueron publicados este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Estudios anteriores han demostrado que las cigüeñas blancas y el águila pescadora aletean el 17 por ciento y el 25 por ciento de sus vuelos migratorios por tierra, respectivamente.

Con información de AP y M. Albert Hernández