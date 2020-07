El regreso de los 'Tiny Toons' y otras notas para que te olvides del COVID-19

Hoy tenemos para ti información de lo que está 'cocinando' KFC con bioimpresoras 3D, una linda noticia que te recordará tu infancia, un evento que no te puedes perder esta noche y más.

¡Prepárate! Esta tarde la locura invadirá la pantalla de @AztecaSiete con Las Aventuras de los Tiny Toons. ????????



¡Te esperamos a las 3:15 p.m.! ???? pic.twitter.com/1w2aICCXYe — Azteca 7 (@AztecaSiete) July 20, 2020

'Tiny Toons' están de vuelta en la TV abierta

La serie 'Tiny Toon', de Warner Bros, regresó a la TV abierta. Azteca 7 anunció este lunes que transmitirá el programa de lunes a viernes a las 15:15 horas.

La televisora nos ha estado regalando recuerdos de la infancia al retransmitir clásicos de los 90 de Warner Bros. En junio anunció que ‘Animaniac’s’ y ´Pinky y Cerebro’ regresaron en los horarios de las 14:00 horas y a las 15:00 horas, respectivamente.

Tiny Toons es una serie de televisión infantil de dibujos animados creada por Tom Ruegger y producida por Amblin Entertainment y Warner Bros. Esta fue la primera producida por la colaboración de Steven Spielberg y Warner Bros a finales de los '80 y comienzos de los '90.

Algunos de los personajes principales que volveremos a ver son: Buster Bunny, Babsy Bunny, el Pato Plucky, Hampton Cerdito, el Demonio Dizzy, Peluso, Elmyra Duff y Max Montana.

KFC

Kentucky Fried Chicken (KFC) 'cocina' un nuevo proyecto que consiste en la producción de los primeros nuggets de pollo de laboratorio para servir en su famosa cadena de restaurantes.

La empresa de comida rápida anunció en un comunicado que se encuentra desarrollando una innovadora tecnología para crear carne de pollo en cooperación con el laboratorio de investigación 3D Bioprinting Solutions.

El objetivo es elaborar la "carne del futuro" como una respuesta a la creciente popularidad de un estilo de vida saludable y a la necesidad de desarrollar métodos de alimentación más ecológicos, aseguró la compañía estadounidense.

"3D Bioprinting Solutions está desarrollando tecnología de bioimpresión aditiva utilizando células de pollo y material vegetal, lo que le permite reproducir el sabor y la textura de la carne de pollo casi sin involucrar a los animales en el proceso", informó.

Hasta el momento, este es el primer método que busca crear productos como estos a partir de células animales.

La recepción de un producto final de estos nuggets para su prueba está prevista para otoño de este año en Moscú, Rusia. ¿Se te antojan?

Especial

Los anillos de Saturno brillarán en su máximo esplendor este lunes

La noche de este lunes, Saturno te regalará un espectáculo luminoso.

Esto se deberá a que el planeta se ubicará en posición, es decir, cuando la Tierra se adelanta a Saturno en su órbita alrededor del Sol, de acuerdo con los sitios especializados Space.com y Silive.com.

De esta forma, los tres astros estarán casi alineados y los anillos de Saturno se observarán en su máximo brillo y a una distancia más corta de los humanos, además de que se apreciará de mayor tamaño.

Se estima que su brillo es de una magnitud de +0.1, es decir, solo un poco más tenue que Vega, la estrella más brillante del Triángulo de Verano, y 8 por ciento más brillante que Júpiter. Dicha magnitud es utilizada por los astrónomos para medir el brillo de los planetas y entre más pequeño el número indica un objeto más brillante.

Se espera que este 20 de julio, Saturno llegue a posición y que a las 3:27 horas (tiempo de la Ciudad de México) sea el mejor momento para disfrutar de sus resplandecientes anillos.

Para verlo, se recomienda el uso de telescopio, así como estar en zonas con cielo despejado como las rurales.

Nicki Minaj anuncia que espera su primer hijo

Nicki Minaj está creando algo nuevo para los próximos meses: su primer hijo.

La rapera anunció este lunes que está embarazada publicando en Instagram fotos de sí misma con una pancita. La leyenda de una de ellas dice solo “#Preggers” (#Embarazada).

En otra, escribió: “Amor. Matrimonio. Cochecito de bebé. Desbordante de emoción & gratitud. Gracias a todos por los buenos deseos”.

Minaj se casó con Kenneth Petty el año pasado. La pareja salió por un tiempo cuando ambos eran adolescentes y se reunió en 2018.

Musicalmente, Minaj también tuvo un año ganador al encabezar dos veces la lista Hot 100 de Billboard. Su remix de Say So de Doja Cat la ayudó a lograr su primer No. 1, pese a haber lanzado múltiples éxitos a lo largo de su carrera. Y llegó a la cima de la lista otra vez con Trollz, su colaboración con 6ix9ine.

Netflix presenta su nuevo reparto de Élite

Netflix presentó este lunes el elenco que integrará la cuarta temporada de la serie española Élite.

Se trata de Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch y Diego Martín.

Netflix publicó las primeras fotos del rodaje de esta nueva temporada anunciando los cuatro alumnos que ingresarán a 'Las Encinas'.

Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lu), Jorge López (Valerio), Mina El Hammani (Nadia) y Álvaro Rico (Polo), dejaron atrás la serie en la tercera temporada.

Y aunque la cuarta temporada de la serie aún no tiene fecha de estreno ya se rumora una quinta temporada.

Con información de AP