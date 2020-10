El primer nanosatélite mexicano cumple misión en el espacio y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este lunes tenemos para ti notas sobre el primer nanosatélite mexicano que cumplió con éxito misión en el espacio , un 'vestido para hombre' de Gucci, los 'gallos' de AMLO para los playoffs de las Grandes Ligas y más.

Nanosatélite mexicano cumple con éxito su misión intersatelital

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) informó este lunes que el primer nanosatélite mexicano AztechSat-1 cumplió con éxito su misión en la Estación Espacial Internacional (EEI).

El AztechSat-1 realizó un innovador enlace intersatelital con la constelación denominada 'GlobalStar', en un experimento que, a nivel mundial, podrá significar que los nanosatélites del futuro ya no dependan exclusivamente de sus estaciones terrenas, traduciéndose en reducción de costos y mayor aprovechamiento de la vida útil de estos dispositivos.

El artefacto fue desarrollado por jóvenes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), y fue calificado por la NASA como de “excelente desempeño”, lo que nos llena de orgullo como país, indicó el director general de la AEM, Salvador Landeros Ayala.

Este proyecto conjunto AEM-NASA se lanzó el 5 de diciembre de 2019 desde Cabo Cañaveral, Florida, en un cohete 'Falcon 9' de Space-X, llegó a la EEI luego de tres días de travesía en la cápsula Dragon y se desplegó a su órbita. Comenzó su misión espacial de interconexión satelital el 19 de febrero de 2020.

Tras orbitar más de medio año la Tierra, a una velocidad aproximada de 27 mil kilómetros por hora (unos 7.6 kilómetros por segundo), en la conclusión de su misión, el dispositivo seguirá un protocolo programado para desintegrarse al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, por lo que no se convertirá en basura espacial.

Les comparto mi quiniela para los Playoffs de las Grandes Ligas: por la americana, mi favorito es Astros de Houston y por la nacional voy Dodgers de Los Ángeles. En el video les explico mis razones. pic.twitter.com/EUyc9ui9Vi — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 5, 2020

López Obrador apuesta a que la Serie Mundial será Astros vs. Dodgers

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio este lunes sus pronósticos de ganadores para la Serie Divisional de la Major League Baseball (MLB).

“De la (Conferencia) Americana, voy Astros de Houston. Ya sé, no les va a gustar, van a decir que hace dos años fueron campeones de la Serie Mundial porque hicieron trampa. Yo también estoy en contra de eso. (…) No hay que hacer fraude de nada”, dijo el mandatario en un video publicado en su cuenta de Twitter.

“Por la (Conferencia) Americana, ofrezco disculpa a los fanáticos de Yankees, pero tengo muchas razones por irle a Dodgers de Los Ángeles”, continuó.

El mandatario recordó a Fernando Valenzuela, quien es catalogado como uno de los mejores lanzadores en la historia del beisbol nacional y militó una década en los Dodgers.

La Serie Divisional de la presente campaña congrega a los Atléticos de Oakland, Astros de Houston, Rays de Tampa Bay, Yankees de Nueva York, Bravos de Atlanta, Marlins de Miami, Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego.

Gucci

Gucci lanza un 'vestido para hombre'

La firma de moda italiana Gucci incluyó una prenda larga, parecida a un 'vestido', en su colección Otoño-Invierno 2020, en la sección de hombres.

Gucci describe esta prenda como un long smock shirt (blusón o bata), hecha de tartán en colores naranja vibrante, y está inspirada en los outfits grunge de los años 90, por lo que puede ser utilizada sobre un pantalón denim, indica la marca en su página.

Este blusón refleja la idea de la fluidez explorada para el desfile de moda de la temporada, añade, y busca romper con "los estereotipos tóxicos que moldean la identidad de género masculina".

La colección, además, tiene como temática recurrente algunos toques de la infancia, por lo que esta prenda cuenta con un cuello Peter Pan y un bordado tipo bata en la parte delantera.

Los artículos de Men's Ready-To-Wear, que forma parte de la colección de temporada de la firma, fue diseñada por Alessandro Michele, e incluye trajes, abrigos, camisas y otros artículos en tonos pasteles y neutros, así como esta prenda tartán.

La pieza viene en distintas tallas y tiene un costo de 2 mil 600 dólares (55 mil 614 pesos mexicanos).

Shutterstock

Declaran el 5 de octubre como ‘Día Nacional de Pueblos Mágicos’

Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por el que se declara el 5 de octubre de cada año como el 'Día Nacional de los Pueblos Mágicos'.

El decreto tomó en consideración que "los Pueblos Mágicos se han convertido en un referente para apreciar la identidad y singularidad del patrimonio nacional por parte de turistas nacionales e internacionales".

Además, el 10 de marzo se publicó en el DOF el acuerdo por el que se establecen los criterios generales para el nombramiento de Pueblos Mágicos, el cual establece que la estrategia tiene como objetivo: "garantizar un enfoque social y de respeto a los derechos humanos en la actividad turística, así como fomentar el turismo sostenible en los Pueblos Mágicos, priorizando la conservación de su identidad y patrimonio".

La Secretaría de Turismo realizará las acciones necesarias para que la implementación del decreto se realice con los recursos aprobados, por lo que no requerirá recursos adicionales y no incrementará el presupuesto regularizable, apunta el documento.

El programa Pueblos Mágicos, que "contribuye a revalorar un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación", agrupa a 121 comunidades en la actualidad.

Springsteen estrena documental con nuevo álbum

Bruce Springsteen no solo lanzará un álbum de rock este mes, también estrenará un documental sobre cómo hace su música.

Bruce Springsteen’s Letter to You incluirá presentaciones de la E Street Band, imágenes de estudio y material de archivo inédito, como “una mirada tras bambalinas del proceso creativo del artista emblemático”, dice un comunicado.

Fue escrito por Springsteen y dirigido por su colaborador frecuente Thom Zimny. Se estrenará en Apple TV+ el 23 de octubre, el mismo día que sale a la venta el álbum Letter To You.

Letter To You, grabado en tan solo cinco días, incluirá nueve canciones nuevas además de nuevas grabaciones de tres temas inéditos que anteceden al álbum debut de Springsteen de 1973, Greetings From Asbury Park, N.J. Éstas son: Janey Needs a Shooter, If I Was the Priest y Song for Orphans.

Con información de AP