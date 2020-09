El nuevo estadio de futbol y beisbol de Yucatán, y otras notas para que te olvides del COVID-19

Este miércoles tenemos para ti información sobre el nuevo Estadio Sostenible de Yucatán , lo más reciente de Gorillaz, el tráiler de Dune y más...

Así será el nuevo Estadio Sostenible de Yucatán

El Gobierno de Yucatán anunció este miércoles que se invertirán 2 mil 200 millones de pesos en la construcción de un nuevo estadio llamado Estadio Sostenible de Yucatán , el cual estará finalizado en 2023.

En conferencia, Mauricio Vila Dosal, gobernador de la entidad, dijo que este proyecto generará 4 mil empleos durante su construcción, pero una vez finalizado dará 100 empleos permanentes para su mantenimiento y operación.

“No solo será para eventos deportivos, también será de uso mixto porque contará con hotel, oficinas, tiendas, restaurantes, actividades turísticas, además de que se podrán realizar eventos diversos como conciertos (…) esto es una inversión 100 por ciento privado y servirá para la atracción turística en la entidad”, dijo el mandatario estatal.

La construcción la realizará la empresa Juego de Pelota, la cual tiene sus oficinas centrales en Nueva York.

La empresa se dedica al desarrollo de estadios sostenibles y de vanguardia que se convierten en grandes activos sociales y económicos para sus ciudades y clubes deportivos.

Destacó que será el primer estadio en el mundo en contar con el certificado 'Leed platino' en uso eficiente de la energía; también les apoyó en el diseño especialistas de la Universidad de Michigan, Estados Unidos.

Gorillaz une fuerzas con Robert Smith y lanzan nueva canción

La banda británica Gorillaz y Robert Smith, líder de The Cure, dieron a conocer este miércoles su nueva colaboración, titulada Strange Timez, que forma parte de Song Machine, disco de la agrupación virtual que saldrá a la venta el próximo 23 de octubre.

En dicho álbum, que también es una serie, se incluyen -en la versión deluxe- colaboraciones con Beck, Leee John, Schoolboy Q, St. Vincent, Elton Jonh, Peter Hook, Octavian y más artistas.

Gorillaz es una banda que se fundó en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett. Cuenta con siete álbumes: el homónimo, Demon Days, Plastic Beach, The Fall, Humanz, The Now Now y Song Machine.

Lanzan traíler de 'Dune', dirigida por Denis Villeneuve

Warner Bros Pictures estrenó este miércoles el tráiler de Dune, la adaptación al cine de la obra cumbre y best-seller de Frank Herbert del mismo nombre.

Oscar Denis Villeneuve (La llegada, Blade Runner 2049), nominado al Oscar, dirigirá este filme.

Dune, el viaje de un héroe mítico que soporta una enorme carga emocional, cuenta la historia de Paul Atreides, un joven brillante que ha nacido con un destino más grande que él mismo. En esta epopeya, deberá viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y de su gente. Mientras las fuerzas del mal se enfrentan para hacerse con uno de los recursos más excepcionales del planeta, que tiene el poder de desbloquear todo el potencial de la humanidad, solo los que logren dominar sus miedos podrán sobrevivir.

La película está protagonizada por el actor nominado al Oscar Timothée Chalamet (Call Me by Your Name, Mujercitas), Rebecca Ferguson (Doctor Sueño, Misión Imposible-Fallout), Oscar Isaac (la franquicia de Star Wars ), Josh Brolin, nominado al Oscar, (Mi nombre es Harvey Milk, Vengadores: Infinity War) y Stellan Skarsgård (Chernobyl de HBO).

Cuartoscuro

Gobierno de la CDMX recibe premio de la ONU por WiFi gratuito

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), informó que la iniciativa de la Ciudad de México de internet gratuito recibió el primer lugar en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad (WSIS) de la ONU.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) realiza año con año una cumbre mundial para reconocer a los distintos aportes del ramo.

En conferencia de prensa, el funcionario local apuntó que el organismo de la ONU premió con el primer lugar a la iniciativa del Gobierno capitalino dentro de la categoría de infraestructura de la información y comunicación, una de las 11 que otorga.

"Entre más de 776 proyectos de muchísimos países, hubo 20 finalistas en la categoría, hubo más de 2 millones de votos. Estos son proyectos que, digamos, no los decide un panel chiquito, sino que la gente de manera voluntaria y espontánea vota”, dijo Peña.

Con información de Axel Sánchez