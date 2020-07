Se acabó la magia: Netflix cancelará 'El mundo oculto de Sabrina' tras la cuarta temporada

Netflix anunció que El mundo oculto de Sabrina concluirá después de que lancen la cuarta temporada, según informó el miércoles el autor y productor de la saga Roberto Aguirre-Sacasa.

Sabrina, protagonizada por la actriz Kiernan Shipka, es solo la última de varias series que Netflix cancelará. Estos incluyen Ozark, The Kominsky Method y Dead to Me, los cuales se producen fuera de la plataforma de streaming.

La historia de la adolescente de doble naturaleza que se debate entre el mundo de los mortales y el que se oculta debajo se compone de dos partes. Luego, en 2018 se renovó una vez más por 16 episodios, que constituían las partes tres y cuatro, según Netflix.

Sabrina apareció originalmente en televisión abierta, específicamente para FOX. Pero luego se trasladó a The CW y de ahí se mudó a Netflix. Aquí es donde hizo su hogar con dos series ya concluidas de dos temporadas de 20 episodios.

"Trabajar en El mundo oculto de Sabrina ha sido un honor increíble desde el primer día. El elenco, comenzando con Kiernan como la bruja adolescente favorita de todos, ha sido una alegría absoluta", comentó el productor y autor de la saga Roberto Aguirre-Sacasa para TV Line.

"Estoy agradecido con nuestros socios de Netflix, Warner Bros, Berlanti Television y Archie Comics por permitirnos contar la historia que queríamos contar, de la manera que queríamos contarla. No podemos esperar a que todos vean la cuarta parte", dijo Aguirre-Sacasa a modo de despedida.

Serán ocho episodios los que conformen la cuarta parte de El mundo oculto de Sabrina, mismos con los que Netflix terminará la historia de Sabrina y los personajes que intervinieron en la mágica historia.

La cuarta entrega de la serie protagonizada por Kiernan Shipka, Ross Lynch y Miranda Otto, aún no tiene fecha de lanzamiento.