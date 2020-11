El ajedrez está de moda: cada vez más mujeres y niños quieren ser la 'Beth Harmon' de la vida real

Gambito de dama (The Queen’s Gambit), la serie de Netflix en la que Anya Taylor-Joy interpreta a Elizabeth Harmon, una adolescente huérfana genio del ajedrez que irrumpe en el mundo de ese juego dominado por hombres, es todo un éxito. No solo se ha convertido en la serie de capítulos limitados de Netflix más vista de la historia de la plataforma. Lanzada el 23 de octubre de este año, Gambito de dama también ha duplicado las búsquedas de Google relacionadas con el ajedrez. Y eso no es todo.

Ahora, gracias a la serie, el interés de mujeres y niños en este juego de mesa va en aumento. David Llada, director de marketing de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), dijo al sitio web Insider que las mujeres representan aproximadamente el 16 por ciento de los jugadores con licencia de cualquier país. Situación que, aseguró, la FIDE está tratando de arreglar. "¡El mundo del ajedrez ha estado añorando a su Beth Harmon de la vida real!" comentó.

Además, dijo, la Federación espera un crecimiento en la práctica de este juego. Estimó que 30 millones de niños están inscritos en algún tipo de programa de ajedrez escolar, pero creen que ese número llegará a 50 millones en los próximos días.

Por su parte, Leon Watson, quien dirige el Battersea Chess Club, el más antiguo de Londres en funcionamiento, dijo al mismo medio que el interés de las mujeres ha aumentado en el club. "Probablemente hemos recibido más consultas de mujeres en las últimas semanas que en los últimos cinco años, lo cual es brillante", dijo. "Ese es un efecto asombroso de Gambito de dama, porque el ajedrez históricamente ha tenido un pequeño problema allí".

