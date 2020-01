El mexicano Rodrigo Prieto, nominado al Oscar por mejor fotografía en película de Scorsese

El cineasta mexicano Rodrigo Prieto fue nominado este lunes a un premio Oscar por su trabajo como director de fotografía en la película The Irishman, dirigida por Martin Scorsese.

El mexicano competirá en la categoría Mejor fotografía de los Oscar 2020 contra Lawrence Sher (Joker), Jarin Blaschke (The lighthouse), Roger Deakins (1917) y Robert Richardson (Once upon a time in Hollywood).

Esta no es la primera vez que Prieto es nominado a un premio Oscar.

En los Oscar 2017, contendió en la misma categoría por su trabajo en Silence, también dirigida por Scorsese. En esa ocasión, la estatuilla se la llevó el sueco Linus Sandgren por la fotografía de la película La La Land.

Prieto lleva varios años trabajando a lado de Martin Scorsese como su director de fotografía.

La primera vez que colaboró con el realizador de Taxi Driver fue en 2013, cuando se hizo a cargo de la fotografía de The Wolf of Wall Street, largometraje que en 2014 fue nominada a cinco premios Oscar, pero no ganó ninguno.

También en 2015 fue el director de fotografía del cortometraje The Audtion, dirigido por Scorsese, en el cual participan Robert De Niro y Leonardo DiCaprio.

Su siguiente trabajo con Scorsese fue en la fotografía de Silence, mientras que lo último fue en The Irishman.

En entrevista con Notimex en el mes de noviembre, Prieto dijo que ya se encuentra trabajando otra vez con Scorsese en un filme que estará basado en el libro Killers of the flower moon, de David Grann.

Con información de Notimex*