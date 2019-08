El mexicano que trabajó en la NASA y ganó un Billboard: Raymix

No hay opción para el fracaso (Failure is not an option) fue la oración que marcó las noches de Edmundo Gómez Moreno en la NASA. Aprendió que no necesita del mejor equipo para concretar sus proyectos, regresó a México y se enfocó en la música. Ahora, como Raymix, tiene un Premio Billboard en su vitrina.

Para conocer la historia de Gómez Moreno hace falta regresar seis años atrás y situarnos en San José el Vidrio, un pueblo de cerca de 6 mil habitantes en el municipio de Nicolás de Romero, Estado de México, y dar un recorrido por su casa. Ver los más de 30 reconocimientos por aprovechamiento académico que tiene una de las paredes y entender que esto es fruto de la inquietud y curiosidad.

“La canción de ‘Oye mujer’ nació porque en el 2013 estaba estudiando una Ingeniería Aeronáutica y fui muy afortunado porque el (Instituto Nacional) Politécnico me invitó para hacer una estancia de investigación en la NASA, en California, y estuve allá como investigador y alumno un año; al mismo tiempo, para relajarme, me ponía a hacer canciones y se me ocurrió hacer una cumbia que sonara al espacio”, recuerda el ingeniero y músico.

“Escribí la letra de una historia que viví tiempo atrás y le hicimos un video muy sencillo; gracias al movimiento sonidero empezó a ponerlo en las fiestas de la gente; luego llegó la piratería, que fue importante porque empecé a sonar en cada tianguis del país; luego la radio masiva; se exportó a Estados Unidos; luego llegó Juanes. Hizo conmigo un remix y pude entrar a otros mercados; triplicamos la cantidad de streams, de ventas, de reproducciones y, hasta la fecha, tiene más de 500 millones de reproducciones en YouTube”.

“ Primero llegó la piratería, que fue importante porque empecé a sonar en cada tianguis del país; luego llegó la radio masiva; se exportó a Estados Unidos y luego llegó Juanes" Raymix Cantante y compositor

El ingeniero recuerda que la NASA fue un tiro de suerte. En aquella época intentó aplicar para un programa de movilidad; no se quedó y eso provocó ir en la búsqueda de algo más. Los proyectos extraclase que hizo tiempo atrás fueron un disparador para ser seleccionado en este programa de la Agencia estadounidense. Entre ellos la creación de un avión de radiocontrol, un vehículo fórmula que llevaron a competir a Nebraska y unos picos satélites.

Sin embargo, la estancia del programa terminó, volvió a México y, aunque trabajó en la industria aeroespacial, la música comenzó a ser un camino que volteó a ver por el éxito que germinó de a poco.

“La música estaba dándonos frutos sin hacer ningún esfuerzo. Es decir: no había promoción, no estaba en las cámaras, solo lo sabían mis amigos de Facebook. Entonces dije: debo ser muy tonto para no darme cuenta; no funciona este camino, pero este otro sí. Voy a darle y voy a intentarlo", explica el ganador de un Billboard en la categoría de Canción Regional Mexicana del Año 2019.

"Así lancé la otra canción, que tiene disco de platino, y creo que a la gente no le ha gustado la canción, sino un concepto”.

Fuente: Aldo Gutiérrez

Necesidad de conocimiento en México

El compositor y cantante mexicano, que ha denominado al género donde se mueve electrocumbia y que tiene más de 900 millones de reproducciones en YouTube, también ganó un premio de los Latin American Music Awards en la categoría de Canción favorita de regional mexicano hace un año; sin embargo, su enfoque no está al cien por ciento en la música y entiende que hay una necesidad por el conocimiento en México.

“La ingeniería es muy importante para mí y por todo lo que vi en NASA; en México hay una necesidad de educación, pero hace falta apoyar a otros alumnos. Estoy financiando un proyecto y un patrocinio para estudiantes que están haciendo un proyecto de satélite en California”, señala Gómez Moreno.

“En México estoy sentando las bases y quiero hacer un centro de desarrollo de tecnología. Quiero ir a las universidades, capturar a los talentos. No me manejo por los números de promedio, sino por el talento; quiero financiar los proyectos que sean promesas.”

“ El único límite es la creatividad y la memoria RAM de la computadora”. Raymix Ganador del Premio Billboard en la categoría de Canción Regional Mexicana del Año 2019.

El productor que no cesa por enfocarse en proyecto de tecnología y ciencia confía en que los resultados hablan por sí mismos y, si las políticas públicas no llegan a funcionar por parte de este gobierno en ese rubro, está seguro que levantará la voz

"Por supuesto que vamos a hablar los que nos dedicamos a esto. Tenemos algo de influencia y podemos solicitar el apoyo y, si no, exigirlo porque para eso pagamos impuestos. México necesita gente que se siga preparando”, afirma el cantautor.