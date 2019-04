El 'invierno' de Game of Thrones llegó a Las Vegas

Los dragones que avientan fuego 'llegaron' a las fuentes mundialmente conocidas del casino-resort Bellagio, mientras otros elementos del fenómeno de la televisión Game Of Thrones (GOT) se proyectaron en el agua.

Las fuentes 'bailaron' el domingo al ritmo del tema principal antes de que una de las bestias colosales iluminara el lago a lo largo de la famosa calle Strip con una explosión de pirotecnia.

El espectáculo de tres minutos y medio, que dejó a una multitud de espectadores animada, debutó dos semanas antes del estreno programado de la temporada final de la serie de HBO.

La corriente de agua formó el icónico trono y la corona. Un imponente muro de agua de 244 metros emergió del lago. No se reveló ningún elemento de la nueva temporada.

"Aquí no solo queríamos retratar literalmente escenas de GOT, no como un adelanto o un avance de la octava temporada", dijo Mark Fuller, CEO de WET Design, la compañía que creó las fuentes y el espectáculo. "Queremos traer la emoción".

En el corazón del espectáculo de la fuente se encuentra una gigantesca pared de agua, que representa la icónica pared de hielo y que también sirve como una superficie sobre la cual los creadores proyectan la nieve, el logotipo de la serie y las siluetas de los dragones que lanzan llamas azules y naranjas.

La compañía trabajó con el compositor de la serie Ramin Djawadi para crear una partitura especial que, junto con el agua danznate, apunta a capturar la emoción del éxito televisivo.

El espectáculo de la fuente comienza con detalles musicales de la serie de televisión, utilizando Winter is Here de Djawadi de la séptima temporada. Viene con toda su fuerza a medida que el tema Main Titles comienza a sonar.

"Tenemos que asegurarnos de que la fuente proporcione el mismo tipo de energía, el mismo tipo de drama, con el que la gente está asociando esta música", dijo Peter Kopik, director de diseño y coreografía de WET Design. "(Esa) fue la parte difícil de la coreografía porque es continuamente enérgica y alta, además de fuerte, y la coreografía tenía que reflejar lo mismo al mismo tiempo sin cansarse".

El espectáculo termina cuando la sombra del Rey Nocturno aparece por última vez, y las llamas cubren parte del lago de aproximadamente 3.6 hectáreas.

El residente de Oklahoma, Josh Elliott, pasó por el lago con su esposa el domingo como parte de su viaje de aniversario. Ellos se sorprendieron por lo que vieron.

"Probablemente hemos visto un centenar de espectáculos de fuentes, y este es el mejor con diferencia", dijo mientras esperaba que el espectáculo comenzara por segunda vez.

Gaile Tiquia, residente de Las Vegas, volvió a ver todas las temporadas antes del estreno. Ella dijo que llegó al casino-resort luego de verlo en redes sociales, en donde se preguntaba si incluiría spoilers.

"Tenía escalofríos por todo el espectáculo", dijo. "¡Es asombroso! Es demasiado."

El espectáculo de la fuente 'Juego de Tronos' marca la primera vez que el lago ha sido 'incendiado', pero los artistas y otros han usado previamente las fuentes para una variedad de acrobacias.

El multimillonario Richard Branson montó una moto acuática en el lago en 2010, y Drake cantó uno de sus éxitos durante los Billboard Music Awards en 2017.