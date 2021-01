El actor Macaulay Culkin pide que saquen el cameo de Donald Trump en la película 'Mi pobre angelito 2'

El actor Macaulay Culkin se sumó este jueves a la petición surgida en redes sociales para que se elimine el cameo que Donald Trump realizó en la película 'Mi pobre angelito 2'

En Twitter, la usuaria rachellobaugh propuso "reemplazar digitalmente a Trump en Mi pobre angelito 2, con Macaulay Culkin de 40 años”.

A lo que el actor respondió: “Vendido ".

Sold. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Acostumbrado a la farándula y el espectáculo, Donald Trump tuvo una pequeña participación en la película Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (Home Alone 2: Lost in New York).

En la escena, el protagonista Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, le pregunta a Donald Trump "Disculpe, ¿el vestíbulo?" y Trump, quien aparece con una gabardina negra y corbata roja en un pasillo del Hotel Plaza de Nueva York, responde "Al fondo del pasillo, a la izquierda".

Por años no se supo públicamente por qué Trump apareció en el filme y fue hasta diciembre de 2019 cuando Matt Damon reveló la verdad en una entrevista con The Hollywood Reporter.

"El trato era que si querías rodar en uno de sus edificios tenías que escribirle un papel", detalló Damon en la entrevista.

Trump compró el Hotel Plaza en 1988, por lo que para permitir que se rodara Mi pobre angelito 2, el entonces empresario pidió una aparición en el mismo.

Esta no es la única vez que Trump ha aparecido en filmes y otras producciones, también tuvo cameos en Perfume de mujer, la película de 1992, protagonizada por Al Pacino, así como El Príncipe del Rap, Sex and the City, The Nanny y hasta en la WWE, entre otras series.

