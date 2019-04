Edmundo, el ingeniero mexicano de la NASA que compone electrocumbias

Seguramente has escuchado el tema ‘Oye mujer’, del cantante mexicano Edmundo Gómez Moreno, quien se hace llamar Raymix en el mundo musical. Él realizó una estancia en la NASA, de donde afirma, compuso su exitosa y pegajosa canción.

Sus logros llegaron rápido, además de su exitosa carrera de ingeniero en Aeronáutica con una especialidad en Sistemas Espaciales por el Instituto Politécnico Nacional, se llevó el premio en la categoría Canción Regional Mexicana del Año en los Premios Billboard 2019.

El originario de San José del Vidrio, Estado de México, contó al portal Noisey que mientras estudiaba la especialidad en Sistemas Espaciales, en la carrera de Ingeniería Aeronáutica le llegó la oportunidad de realizar una estancia en el Centro de Investigaciones del AMES de la NASA, donde pasó una temporada “haciendo satélites”.

“Entonces me llegó la oportunidad de irme a la NASA a hacer una estancia. Imagínate. ¡La NASA! No manches, tuve que escoger, y me fui a hacer satélites”, platica en una entrevista concedida a Noisey.

Afirma que fue en la NASA donde tuvo el acercamiento más fuerte con la electrocumbia. Siendo niño -cuenta- aprendió a tocar el teclado y ya en la adolescencia sabía dominar la guitarra y la batería, pero la música electrónica es su gran pasión.

Su trabajo en la NASA era muy estresante, afirma, por eso se ponía a escuchar cumbia seguido. Encerrado y completamente solo le llegó la inspiración. “Y, asumecha, no me gustó lo que hice; me encantó. Sonaba comercial, sonaba erótico, sonaba muy bien”. Había nacido 'Oye mujer', platica el joven de 28 años a Noisey.

Su éxito 'Oye mujer' le abrió las puertas a un contrato con Universal, sello con el que grabó su primer disco, antes ya había rechazado ofertas de Sony Music y Warner.

"En la NASA aprendí lo que significa la palabra excelencia", afirma.