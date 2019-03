'Documentary is coming', podrás ver todo el universo de GOT como el 'cuervo de 3 ojos'

Los reinos de Game of Thrones se 'extenderán' más allá de la octava y última temporada de la serie, ya que HBO realizó un documental del 'detrás de cámaras' de la producción.

El documental Game of Thrones: The Last Watch se estrenará el 26 de mayo, justo una semana después del final de la serie, por lo que tu sillón estará esperándote para estar frente a la pantalla durante dos horas.

El audiovisual, dirigido por la cineasta inglesa Jeanie Finlay, "narra la realización de la temporada más ambiciosa y complicada del programa", de acuerdo con Insider.

HBO promete que será un documental con una "dramática narrativa que los fanáticos disfrutarán": Game of Thrones: The Last Watch es un informe cercano y personal de las trincheras de la producción, siguiendo al equipo y al elenco mientras se enfrentan a condiciones climáticas extremas, 'castigóndose' para entregar a tiempo y el mundo de fans siempre emocionado hambriento de spoilers.

El canal de televisión señaló que mucho más que un documental, "es una historia divertida y desgarradora, contada con ingenio e intimidad, sobre los placeres agridulces de lo que significa crear un mundo, y luego decirle adiós".

La temporada final tiene seis episodios y comienza el domingo 14 de abril. El último episodio se emitirá el 19 de mayo.