División Minúscula separa a su guitarrista tras acusaciones en #MeToo

División Minúscula anunció este domingo la separación de la banda del guitarrista Efrén Barón, luego de ser señalado por acoso sexual en el movimiento generado en redes sociales MeTooMúsicosMexicanos.

"Como grupo, División Minúscula estamos en contra de toda conducta irrespetuosa, acosadora o violenta. Con las recientes acusaciones en contra de Efrén, hemos decidido por separarlo de la banda. Realmente sentimos demasiado todo esto y esperamos se resuelva de la mejor manera", tuiteó el grupo.

Como grupo, División Minúscula estamos en contra de toda conducta irrespetuosa, acosadora o violenta.

Con las recientes acusaciones en contra de Efren, hemos decidido por separarlo de la banda.

Realmente sentimos demasiado todo esto y esperamos se resuelva de la mejor manera. — División Minúscula (@DivisionOficial) 1 de abril de 2019

El 30 de marzo de este año denunciaron al integrante de la banda con un anónimo:

"Hace como un año y medio, Efrén Barón de División Minúscula me mandó un mensaje por Messenger sin nunca antes haber hablado y me mandó un video no solicitado donde se está desnudando para después decirme "si quieres ver más, tienes que mandarme tú. Le di block", se lee en el tuit.

A dicho señalamiento le siguieron cinco más.

Por su parte, Barón se disculpó vía Twitter por sus acciones y conductas inapropiadas.

"Quiero pedir una disculpa pública por mis acciones y conductas inapropiadas. En verdad lo lamento demasiado. Mi intención no era ejercer un tipo de violencia, pero claramente fue un error y me arrepiento mucho de haberlo hecho. @metoomusicamx", tuiteó el músico.

Quiero pedir una disculpa pública por mis acciones y conductas inapropiadas. En verdad lo lamento demasiado. Mi intención no era ejercer un tipo de violencia, pero claramente fue un error y me arrepiento mucho de haberlo hecho. @metoomusicamx — Efrén Barón. (@efrenbaron) 31 de marzo de 2019

En otro tuit, refirió que buscaría ayuda psicológica y que las mujeres merecen respeto.

"No voy a quedarme sin hacer nada. Obviamente buscare ayuda psicológica. Esto no es algo para tomar a la ligera, las mujeres merecen respeto. En verdad lamento mucho todo lo que hice", dijo Barón.

No voy a quedarme sin hacer nada. Obviamente buscare ayuda psicológica. Esto no es algo para tomar a la ligera, las mujeres merecen respeto. En verdad lamento mucho todo lo que hice. — Efrén Barón. (@efrenbaron) 31 de marzo de 2019

Su banda no fue la única que reaccionó tras las denuncias en Me Too, el proyecto musical The Volture dijo que estas acciones son injustificables y que Efrén dejaría de ser parte del colectivo.

"The Volture es un proyecto en el que han colaborado muchos músicos que quiero y respeto mucho. Pero estas acciones son injustificables. Efrén deja de ser parte de este proyecto", tuiteó.

The Volture es un proyecto en el que an colaborado muchos músicos que quiero y respeto mucho. Pero estas acciones son injustificables. Efren deja de ser parte de este proyecto. — The Volture (@TheVolture) 1 de abril de 2019

Efrén Barón no ha sido el único músico denunciado en el movimiento. A la lista se suman artistas como León Laregui, Miguel Hernández de Rey Pila, Exael Salcedo Garcés del grupo URSS bajo el árbol, Julio Cárdenas de Belafonte Sensacional y Dr. Shenka de Panteón Panteón Rococó.

Ante las acusaciones, Larregui negó haber tenido relaciones o acercamientos sexuales sin consentimiento de la otra persona y se declaró enemigo del machismo.

"Jamás en mi vida he tenido relaciones o acercamientos sexuales sin consentimiento o en contra de la voluntad de la otra persona. Soy enemigo del machismo y siempre he defendido a las mujeres. Las mujeres son lo más sagrado en mi vida , y las amo y respeto con toda mi alma", tuiteó el también vocalista de Zoé.

Jamas en mi vida he tenido relaciones o acercamientos sexuales sin consentimiento o en contra de la voluntad de la otra persona. Soy enemigo del machismo y siempre he defendido a las mujeres. Las mujeres son lo mas sagrado en mi vida , y las amo y respeto con toda mi alma. https://t.co/ZwYzlty4X9 — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) 30 de marzo de 2019

En la denuncia a Miguel Hernández se lee lo siguiente:

"Quiero denunciar a Miguel Hernández de hacer lo mismo de obligarme a contestarle una llamada por fb y que le mostrara los senos y le dije que no y seguía insistiendo y cuando no lo hice me insultó".