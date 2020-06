Diez datos (y algunas canciones) para recordar a Pau Donés, líder de Jarabe de Palo

El vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció este martes tras padecer cáncer de colon durante cinco años, informó su familia en redes sociales.

El cantante, quien se había alejado de los escenarios de manera indefinida el año pasado, preparaba un nuevo material discográfico, el cual sería lanzado este año. El primer sencillo del disco Tragas o escupes salió al público en mayo.

Te contamos aquí su vida, trayectoria y te dejamos algunas canciones para recordarlo.

1. Pau Donés Cirera nació en Huesca, España, el 11 de octubre de 1966. Durante su infancia, se mudó con su familia a Barcelona.

2. Su gusto por la música inició desde la adolescencia. Donés comenzó a tocar la guitarra con tan solo 15 años.

3. Los primeros grupos musicales donde participó se llamaron J. & Co. Band y Dentaduras Postizas.

4. En los años noventa, conoció a Fernando de France, productor audiovisual en la agencia de publicidad donde trabajaba. Hablaron sobre sus composiciones y forjaron una amistad. Después de un tiempo, viajaron a Cuba...

5. Y ahí nació La Flaca, tema que lanzaría al estrellato a la banda Jarabe de Palo, la cual se había fundado en 1996.

"Yo me pasé en el hospital toda la estancia, pero aquella primera noche antes de caer enfermo hicimos un casting yendo por discotecas. Y a mí me encantó una chica muy, muy delgada que vimos. La Flaca (...) Al día siguiente estuvimos grabando con ella hasta que me empecé a poner enfermo. Pau Donés se enamoró tontamente de ella...", indicó De France en una entrevista para el diario ABC.

6. Donés y el grupo que formó con Alex Tenas , Jimmy Jenks , Jaime de Burgos , Jordi Vericat y David Muñoz ganaron dos premios Ondas y obtuvieron en 2009 un Grammy Latino a la Mejor Ingeniería de grabación por el álbum Orquesta Reciclando.

7. Donés colaboró con cantantes como Luciano Pavarotti, Cecilia Cruz, Julieta Venegas, Ricky Martin, Joaquín Sabina y Alanis Morissette.

8. En 2015, dio a conocer que tenía cáncer de colon. Aunque logró avanzar con el tratamiento, en 2017 tuvo una recaída. En 2019 anunció su retiro indefinido de los escenarios.

"Me vienen a la cabeza un montón de pensamientos, la cantidad de cosas buenas que nos ha dado la música, los momentos increíbles, irrepetibles, que hemos vivido y bueno, el haber tenido la oportunidad de vivir de lo que nos gusta, de nuestra vocación, de nuestro sueño, que al final se convirtió en una profesión precisamente en el mundo de la música", dijo en el mensaje difundido en enero del año pasado.

9. En México, Donés y su grupo se presentaron en festivales como el Vive Latino y el Internacional de Trova, realizado en Mérida.

10. Durante su carrera, Donés realizó con la banda 14 discos, contando materiales de estudio y álbumes grabados en vivo. El último de ellos se lanzaría este año. El sencillo Eso que tú me das, de Tragas o escupes, fue dado a conocer en mayo.

Con información de AP y Notimex