Diana Krall, La Unión y The Clash: cierra el 2020 con toda la energía

This Dream Of You ARTISTA: Diana Krall

SELLO: Verve Records

PRECIO: $ 137

NOVEDAD

DISCO TRIBUTO

En 2017, Diana Krall se reunió con Tommy LiPuma, su productor de cabecera, para el lanzamiento de Turn Up The Quiet, con el que la pianista y cantante regresó a los temas del Cancionero Popular Americano que la llevaron a la fama. LiPuma murió antes del lanzamiento del disco, lo que llevó a Krall a rendir un tributo a su colaborador a partir de los temas que no alcanzaron a aparecer en aquel álbum. El resultado, This Dream of You, tiene una vibra sofisticada y relajada, con una agradable quietud que termina arrojando luz sobre la última producción que terminaron juntos. Sin lugar a dudas, ambos sabían qué canciones seleccionar para crear un disco inolvidable.