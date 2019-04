Determinan que muerte de esposa de Bichir fue un suicidio

Los Ángeles. La oficina del forense de Los Ángeles calificó el jueves como un suicidio la muerte de Stefanie Sherk, esposa de Demián Bichir.

Sin dar detalles, el forense señaló en un reporte en línea que la actriz y modelo canadiense falleció en un hospital de la ciudad a los 43 años el 20 de abril.

La autopsia se realizó el jueves y citó su causa de muerte como ahogamiento y asfixia, así como una encefalopatía anóxica, que según expertos suele ocurrir por falta de oxígeno.

El actor mexicano publicó un día antes en Instagram un mensaje informando del deceso.

“Es nuestra más sincera esperanza que nuestra amada Stefanie, mi ángel y amor de mi vida, descanse eternamente en paz”, expresó Bichir en la red social, acompañando su mensaje con un retrato de Sherk.

Bichir no especificó la causa del deceso. La pareja comenzó su relación en 2010 y no tuvo descendencia. Bichir tiene una hija, Gala, nacida en 2011.

Sherk, quien nació el 9 de enero de 1976 en Canadá, actuó en la ópera prima de Bichir Un Cuento de Circo & A Love Song y en las películas Star Power, Valentine’s Day y Loco Love. También participó en la serie #Hashtag: The Series.

Bichir, de 55 años, fue nominado a un Oscar en 2012 por su papel en la cinta estadounidense A Better Life (Una vida mejor) de Chris Weitz. Sus créditos también incluyen The Hateful Eight (Los 8 más odiados), Che: Guerrilla, Rojo amanecer y Sexo, pudor y lágrimas.