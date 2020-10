'Despacito' es la canción latina de la década y otras notas para que olvides el COVID-19

Este viernes tenemos para ti información sobre música y cine para que te distraigas de la información sobre el COVID-19. Entre ellas el reconocimiento a Luis Fonsi y Daddy Yankee en los Billboard, el inicio del Tour de Cine Francés en México y más...

Luis Fonsi y Daddy Yankee serán honrados con el Premio Billboard Canción de la Década https://t.co/4j6PedrXTV pic.twitter.com/VylTqJZ8rA — Premios Billboard (@LatinBillboards) October 9, 2020

Despacito recibirá Billboard a canción latina de la década

Luis Fonsi y Daddy Yankee recibirán el premio a la canción latina de la década por el megaéxito Despacito durante los Premios Billboard de la Música Latina.

Ambos artistas puertorriqueños también actuarán en la ceremonia, que se transmitirá en vivo por Telemundo el 21 de octubre desde el BB&T Center en Sunrise, Florida, anunciaron Billboard y Telemundo este viernes.

Despacito encabezó la lista 'Hot Latin Songs' de Billboard durante 56 semanas (no consecutivas), un récord para cualquier canción latina desde el inicio de la lista en 1986.

Superó la marca previa de 41 semanas, que ostentaba Bailando de Enrique Iglesias con Descemer Bueno y Gente de Zona, el 17 de febrero de 2018.

En mayo de 2017 también hizo historia al encabezar la lista Hot 100, que incluye canciones de todos los géneros, empatando entonces el récord de 16 semanas en el No. 1 establecido por One Sweet Day de Mariah Carey y Boyz II en 1996.

AP

Ricky Martin espera llevar el sonido a otro nivel con su Music Lab

Tras conocer sus recientes nominaciones al Latin Grammy, Ricky Martin lanza Martin Music Lab, un estudio en el que planea desarrollar la innovadora tecnología de sonido Orbital Sound, incluida en la versión para audífonos de su álbum nominado Pausa.

“Yo de geek no tengo un pelo”, dijo el superastro puertorriqueño con humor en una entrevista, al explicar cómo se adentró en los terrenos de la ingeniería de sonido.

La tecnología Orbital Audio puede tener usos que van más allá de la música, como terapias de relajación para personas que sufren de estrés postraumático o enfermedades como Alzheimer. Martin planea colaborar con médicos y creadores de apps de meditación para explorar más ese campo.

También se podría utilizar en películas y videojuegos. De momento, ya tiene el interés de dos gamers muy importantes para él: sus hijos mayores, los mellizos Matteo y Valentino.

Soul de Pixar se estrenará directo en Disney+ en Navidad

La cinta animada Soul de Pixar se saltará los cines y se estrenará en Disney+ en Navidad, anunció The Walt Disney , enviando una de las películas más esperadas de la temporada directamente a los servicios de streaming.

La decisión, ampliamente anticipada tras el éxodo reciente de otros grandes estrenos, afecta un desastroso calendario de otoño en Hollywood. Tras la salida de la cinta de James Bond No Time to Die (Sin tiempo para morir) de noviembre, el siguiente gran estreno sería Wonder Woman 1984 (Mujer Maravilla 1984) de Warner Bros., actualmente programado para el 25 de diciembre.

Soul estará disponible para los suscriptores de Disney+ sin cargo adicional. Disney llevó el mes pasado Mulán a su servicio de streaming de más de 60 millones de suscriptores, pero cobró 30 dólares por acceso temprano.

Las expectativas eran altas para Soul, dirigida por Pete Docter, el director creativo de Pixar y realizador de Up, una aventura de altura e Inside Out (Intensa Mente). La cinta, sobre un profesor (Jamie Foxx) con sueños de convertirse en jazzista, iba a debutar originalmente en mayo en el Festival de Cine de Cannes. Su estreno en los cines estaba programado para el 20 de noviembre.

Este pájaro encontrado en EU es mitad hembra y mitad macho

Investigadores de la Reserva Natural Powdermill, el centro de investigación ambiental del Museo Carnegie de Historia Natural, encontraron un raro picogrueso pechirrosa.

Este pájaro específico es ginandromorfo, es decir, es un animal que tiene características tanto masculinas como femeninas. En el caso de esta ave, la línea corre por el medio, que tiene características de macho en la parte derecha del cuerpo y de hembra a la izquierda.

El picogordo pechirrosa ginandromorfo fue encontrado el pasado 24 de septiembre en Pensilvania.

De acuerdo con el museo, los picogordos pechirrosas son sexualmente dimóficos, lo que quiere decir que hembras y machos tienen diferentes colores en el plumaje.

Esta ave encontrada por los investigadores tiene las plumas del interior del ala del lado derecho en color rosa, como los machos, así como una mancha rosada en el pecho y las plumas exteriores de su ala derecha en color negro. En tanto, del lado izquierdo, en el interior tiene plumas amarillas, como las hembras, y en el exterior de dicho lado plumas marrón.

El Tour de Cine Francés ya está en México

El 24 Tour de Cine Francés ya llegó al país y podrías disfrutar de la cinematografía francesa hasta el 11 de noviembre.

Así que a lo largo de estas semanas la cartelera del evento francés despliega siete películas en 73 ciudades del país.

Las cintas elegidas para ser exhibidas este año son: Alguien, en algún lugar (Deux moi); La Belle Époque; La última vida de Simón, (La Dernière de Simon); Los Iluminados, (Les Éblouis); Mi perro tonto, (Mon chien stupide); Tres días y una vida, (Trois jours et une vie); Una pequeña mentira (Fourmi).

¿Qué esperas para encontrar tu ciudad y tu Cinépolis? Hazlo, dando clic aquí. Por supuesto que también podrás armar tu noche de películas asistiendo a la Cineteca Nacional.

Con información de AP