Debemos apoyar más a las personas transgénero y no invalidar sus identidades: Daniel Radcliffe

La estrella de la exitosa saga de Harry Potter, Daniel Radcliffe, expresó su apoyo a los derechos de las personas transgénero, luego de que JK Rowling, autora de la historia del famoso mago, fuera criticada tras publicar una serie de tuits al respecto.

"Está claro que debemos hacer más para apoyar a las personas transgénero, no invalidar sus identidades", escribió Radcliffe en un ensayo para el Proyecto Trevor, respondiendo a los comentarios anteriores de Rowling condenados por muchos activistas LGBT+ como transfóbicos.

"Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero, y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica, que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo (Rowling) o yo", escribió el lunes Radcliffe.

Daniel Radcliffe publicó sus puntos de vista en el sitio web del Proyecto Trevor, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que apoya a personas LGBTQ+ jóvenes, incluso con la prevención del suicidio.

"Si bien Jo es incuestionablemente responsable del curso que ha tomado mi vida, como alguien que ha tenido el honor de trabajar y continúa contribuyendo al Proyecto Trevor durante la última década, y solo como ser humano, me siento obligado a decir algo al respecto en este momento", dijo.

El pasado sábado 6 de junio, J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter, fue criticada tras publicar una serie de tuits sobre personas transgénero.

Rowling criticó un artículo de opinión publicado en el sitio web Devex, una plataforma mediática para el desarrollo comunitario global, que usó la frase “las personas que menstrúan”.

“Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas”, tuiteó la famosa escritora británica. “Alguien que me ayude. ¿Mumberes? ¿Miperes? ¿Mumudes?”

Continuó con otra cadena sobre el concepto del sexo biológico.

“Si el sexo no es real, no hay atracción del mismo sexo”, tuiteó. “Si el sexo no es real, la realidad vivida por mujeres globalmente es borrada. Conozco y adoro a personas trans, pero borrar el concepto de sexo remueve la capacidad de cualquier discusión significativa sobre sus vidas. No es odio decir la verdad”.

Radcliffe comentó en su ensayo que "a todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado. Realmente espero que no pierdas por completo lo que fue valioso en estas historias para ti".

Hasta este martes, la escritora británica aún no ha comentado sobre el ensayo de Daniel Radcliffe, ni ninguno de sus destacados coprotagonistas.

