De pronto flash: lanzan tráiler de 'Luis Miguel, La serie' 2 y otras notas para que te olvides del COVID

No te puedes perder estas notas sobre el tráiler de 'Luis Miguel, La serie', temporada dos, la nueva playera de la Selección Mexicana, la nueva empresa de Tommy Mottola, la ganadora a mejor guion adaptado de los premios del Sindicato de Guionistas de EU, y más.

Traiciones, secretos y altibajos: lanzan tráiler de 'Luis Miguel, La serie' 2

Netflix reveló el tráiler de las segunda temporada de Luis Miguel, La serie, en donde presenta la carrera musical de El Sol que sigue en ascenso, pero a su alrededor continúan acechando sombras que le impiden disfrutar su éxito como debiera de ser.

La segunda temporada de la serie de la vida del cantante Luis Miguel seguirá, en dos líneas de tiempo, los altibajos que el astro enfrentó en su vida profesional y personal, desde traiciones, secretos, reencuentros, retos y penas, de la mano de nuevos personajes y por supuesto, muchísima música.

Los nuevos episodios de Luis Miguel, La serie estarán disponibles solo por Netflix todos los domingos a partir del 18 de abril a las 19:00 horas. Así que a contar los días para conocer los entretelones de la vida secreta de uno de los cantantes más controvertidos de México.

Los ocho episodios muestran al cantante en una encrucijada: cómo abordar la fama a nivel internacional como ídolo del pop latinoamericano mientras busca el equilibrio con las demandas de su tensa vida familiar.

Bloomberg

Nintendo creará realidad aumentada con Pokémon Go

Nintendo ha llegado a un acuerdo a largo plazo para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada para teléfonos inteligentes con Niantic, la empresa derivada de Google cuyo gran éxito Pokémon Go introdujo la realidad aumentada a una audiencia de juegos convencional.

Las compañías anunciaron un acuerdo a largo plazo en Tokio para convertir el contenido de Nintendo en aplicaciones de realidad aumentada (RA, por sus siglas en inglés), que funcionan superponiendo imágenes digitales al mundo físico. En 2021, comenzarán con el lanzamiento de una aplicación Pikmin, basada en la serie de resolución de acertijos creada en 2001 por el compañero creativo de Nintendo Shigeru Miyamoto.

Niantic, con sede en San Francisco, se convertirá en el cuarto socio de desarrollo de aplicaciones para teléfonos inteligentes de Nintendo, lo que podría dar un impulso muy necesario a los esfuerzos móviles de la empresa con sede en Kioto. Desde 2016, Nintendo ha desarrollado menos de 10 juegos para teléfonos inteligentes con socios externos como DeNA, Cygames y Line.

Niantic, que surgió de Google de Alphabet en 2015, ha sido un pionero mundial en el desarrollo de aplicaciones para teléfonos inteligentes con tecnología AR. Su creación más exitosa ha sido Pokémon Go, en la que Niantic trabajó con Pokémon, afiliada de Nintendo, y conquistó al mundo en 2016.

La aplicación Pikmin será la primera de una serie de colaboraciones entre las dos empresas y será desarrollada por el equipo de Niantic en Tokio. El director de Pokémon Go, Tatsuo Nomura, liderará el desarrollo.

Esta es la nueva playera de la Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Futbol presentó este lunes el nuevo uniforme de local de la Selección Nacional de México. ‘El Tri’ lucirá un jersey que presume el rosa mexicano, combinado con negro.

Jugadores como Andrés Guardado, ‘Chucky’ Lozano, Diego Lainez, Katty Martínez, Henry Martin vistieron por primera vez la elegante playera.

El nuevo uniforme fue diseñado por el artista y director creativo Tupac Martir, el cual está “inspirado en el arte textil que nos identifica como nación alrededor del mundo en el arte y la moda”.

Los patrones gráficos basados en el arte textil, destacan en color rosa mexicano sobre todo el frente del jersey con fondo color negro. Los hombros llevan las tres franjas de adidas en rosa, así como en el filo del cuello redondo y las mangas. El uniforme se complementa con shorts y calcetas en la misma combinación de colores.

El jersey se usará por primera vez en el terreno de juego el 24 de marzo por la Selección Sub-23 en el preolímpico cuando enfrenten a Estados Unidos, y el 27 de marzo será debutado en la cancha por la Selección mayor en su encuentro ante Gales.

El nuevo uniforme estará a la venta a partir del 22 de marzo desde mil 699 pesos.

AP

Tommy Mottola lanza empresa latina de entretenimiento

El cofundador de NEON16 Lex Borrero, el magnate de la música Tommy Mottola y la firma de representación artística Range Media Partners planean hacer algo respecto a la falta de representación latina en Hollywood a través de una nueva compañía: NTERTAIN.

La empresa creará, desarrollará y producirá contenido multimedia enfocado en la cultura latina, se anunció este lunes en un comunicado. Tendrá su sede en Miami y estará encabezada por Borerro y Mottola en asociación con Range Media Partners, bajo la dirección de su director ejecutivo Peter Micelli.

“Nuestra meta no es sólo crear una compañía increíble sino realmente usar nuestra plataforma y experiencia para seguir derribando barreras, seguir impactando la cultura y, lo más importante, contar tantas historias increíbles que no se han contado sobre nuestra cultura, sobre nuestro crecimiento, sobre nuestro éxito como cultura latina”, dijo Borrero en un mensaje enviado a The Associared Press.

La empresa de Borrero, NEON16, apenas debutó en 2019 y ya encabezó este año la lista de Fast Company de compañías más innovadoras en el mundo de la música por colocar múltiples canciones en las listas de popularidad, incluyendo la nominada al Grammy Un día de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy.

Por su parte Mottola, expresidente y CEO de Sony Music Entertainment, es uno de los ejecutivos más influyentes de la música contemporánea. Se le atribuye el haber descubierto o guiado las carreras de luminarias como Celine Dion, Mariah Carey, Beyonce, Billy Joel, Bruce Springsteen, Aerosmith y Will Smith, y de haber impulsado las carreras de estrellas latinas como Gloria Estefan, Ricky Martin, Shakira, Jennifer Lopez y Marc Anthony.

'Borat Subsequent Moviefilm' obtiene premio a 'mejor guion adaptado' del Sindicato de Guionistas de EU

Borat Subsequent Moviefilm de Sacha Baron Cohen fue parcialmente improvisada y escrita por nueve personas, pero aun así ganó uno de los máximos Premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés): el de mejor guion adaptado.

En la 73ra entrega anual de los WGA, que se transmitió de manera virtual y pregrabada, los máximos homenajeados fueron un par de triunfos inesperados de la temporada de premios.

El premio al mejor guion original fue para el thriller feminista de venganza Promising Young Woman (Hermosa venganza), escrito y dirigido por Emerald Fennell. La cinta, que recibió cinco nominaciones al Oscar incluyendo a mejor película, se impuso sobre The Trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago) de Aaron Sorkin, Sound of Metal (El sonido del metal), Judas and the Black Messiah (Judas y el mesías negro) y Palm Springs.

La secuela de Borat le ganó a Ma Rainey’s Black Bottom (La madre del blues), News of the World (Noticias del gran mundo), One Night in Miami... (Una noche en Miami...) y The White Tiger (Tigre blanco). Debido a regulaciones del gremio, varias de las nominadas de este año al Premio de la Academia a la mejor película no fueron postuladas a los WGA, incluyendo Mank, Nomadland, Minari y The Father (El padre).

Baron Cohen y los otros ocho guionistas acreditados por el guion y la historia de su cinta aceptaron el reconocimiento vía Zoom.

Con información de Bloomberg y AP