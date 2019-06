David Gilmour logra histórico récord: subastan sus guitarras por 21.5 mdd

David Gilmour, legendario cantante y guitarrista de Pink Floyd, estableció un nuevo récord mundial para una guitarra en una subasta. El jueves, su colección de guitarras recaudó 21.5 millones de dólares en Christie's.

Gilmour dijo que todo lo recaudado lo destinará a varias organizaciones con las que suele colaborar, centradas en la lucha contra el hambre y el apoyo a los sin techo

Entre las guitarras vendidas destaca una Fender que utilizó el rockero en la grabación del emblemático álbum de 1973, The Dark Side of the Moon (El lado oscuro de la luna).

La 'Black Strat', una Fender Stratocaster de 1969 que Gilmour modificó posteriormente, fue vendida en 3.98 millones al propietario de los Potros de Indianápolis, Jim Irsay. La suma fue la más alta en una subasta, de acuerdo con la casa Christie's.

En la colección se encuentra una CF Martin que utilizó en las grabaciones de las canciones de 'Wish You Were Here' y 'Shine On You Crazy Diamond'.

El récord anterior en una subasta de guitarras fue de 2.7 millones de dólares pagados por una Fender Stratocaster firmada por 19 músicos, incluidos Sting, Paul McCartney, Eric Clapton y Jimmy Page, para recaudar fondos tras el tsunami en Asia de 2004.