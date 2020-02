Cumbre Tajín 2020 será gratis por primera vez y aquí te damos el 'line up'

La edición número 21 del Festival Cumbre Tajín 2020, que llevará el lema “Ven a despertar”, será gratuito por primera vez, informó Xóchitl Arbesú Lago, titular de la Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur) de Veracruz.

"A fin de difundir, preservar y fortalecer el legado totonaca, presentamos el Festival #CumbreTajín2020 “#VenADespertar” que se realizará del 13 al 15 de marzo, ofreciendo entrada libre, por primera vez, para todas sus actividades culturales", tuiteó el martes Arbesú.

Señaló que en esta edición se busca reconocer y dignificar cada una de las actividades emprendidas por el pueblo totonaca, así como los espacios de reconexión con el ser.

También detalló que por segunda ocasión, el festival contará con dos sedes alternas en los municipios de Papantla y Poza Rica.

Dentro de la programación se tienen contemplados recorridos por el Parque Temático Takilhsukut y la zona arqueológica El Tajín.

Y los conciertos de los artistas: Lila Downs, Ximena Sariñana, Recoveco, Regina Orozco, Alex Midi, Sonnex, Jenny and the Mexicats, Sak Tzevul, Taylor Díaz y Jenny and the Mexicats.

Además, se tienen contempladas exposiciones, talleres, juegos, demostraciones, rituales y charlas en las 16 Casas Escuela del Centro de las Artes Indígenas (CAI).

Tampoco faltará la tradicional ceremonia Ritual de Voladores, la presentación de las Danzas Tradicionales del Totonacapan, y el Nicho de la Purificación (masajes, limpias, temazcales, terapias alternativas).

De igual forma, se contemplan talleres y creadores totonacas, una exhibición acerca de globos de Zozocolco, la muestra de cine 'Veracruz, me llena de orgullo', el Nicho de Aromas y Sabores totonacas, y la Galería itinerante Diego Rivera.

Para el programa cultural se efectuará el coloquio 'Memoria y diversidad del Totonacapan. Cultura, lengua y patrimonio', así como Estampas Interculturales Juveniles del Sur: Totonaca, Tzotzil, Chontal, Mixteco y Zapoteco; encuentro de Danzas Tradicionales y el Encuentro de poetas veracruzanos.

