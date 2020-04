Corona Capital Guadalajara se reprogramará para septiembre por COVID-19

El festival Corona Capital Guadalajara se reprogramará para septiembre debido a la pandemia de COVID-19.

El evento se realizaría el 16 y 17 de mayo en la capital de Jalisco.

"En medio de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo con la situación del COVID-19 y buscando siempre la mejor experiencia para ustedes, hemos tomado la decisión de posponer esta edición del festival al 12 y 13 de septiembre", señalaron los organizadores en un breve comunicado publicado este jueves.

La edición de este año está encabezada por The Strokes y Kings of Leon.

Otros de los artistas que forman parte de la alineación son Foals, Blondie, Death Cab for Cutie, Rufus du Sol, Miami Horror, X Ambassadors, Friendly Fires, The Hives, Of Monsters and Men, Two Door Cinema Club, Caroline Polachek, Margaret Glaspy y Gordi.