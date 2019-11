Corona Capital capítulo X: guía de una carrera hacia la nostalgia

¿Qué hiciste el 16 de octubre del 2010? Si entre tus recuerdos aún escuchas 'Rest My Chemistry' de Interpol o 'Cigarettes in the Theatre' y 'I Can Talk' de Two Door Cinema Club, casi una década después volverás a hacerlo en el mismo lugar sabor a nostalgia.

Han pasado 10 ediciones del festival Corona Capital y muchas bandas se han reencontrado, como The Strokes, o han creado nuevos proyectos, al estilo de Jack White junto a The Racounters, quienes tenían dos lustros sin trabajar juntos para ofrecernos su último trabajo: Help Us Stranger (2019).

En este mismo intercambio se mantuvo Bloc Party que, entre 2012 y 2016, con las salidas de algunos miembros, o los trabajos como solista de Kele Okereke, se han consolidado con cinco álbumes de estudio; sin embargo, para esta ocasión escucharemos el sonido de su primera versión formada con el Silent Alarm del 2005 que hizo vibrar con su 'Helicopter' y la inconfundible voz del vocalista inglés de ascendencia nigeriana en 'Banquet'.

Conoce los beneficios que @Citibanamex Plus tiene para ti y vive al máximo nuestro décimo capítulo.#CoronaCapital19



Últimos abonos aquí ???? https://t.co/klvbybJqWe pic.twitter.com/cyjJTBLZHh — Corona Capital (@CoronaCapital) October 30, 2019

Estos son los horarios:

Los caminos hacia el 'Corona'

El roster de propuestas jóvenes lo encabeza Billie Eillish, la californiana de 17 años que arrancó en 2015, y que de forma meteórica ha brillado con su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? , liberado en marzo pasado.

La compositora de 41 millones de seguidores en Instagram, número equivalente a toda la población de Canadá o Ucrania, encabeza el line-up del festival junto a figuras como Weezer, Franz Ferdinand o Keane, quienes ya cuentan con un trayecto recorrido e iniciado entre los noventa y dosmiles.

¡No te preocupes si te sobra saldo en tu pulsera Cashless Citibanamex! Solicita tu reembolso en cualquiera de los puntos #Cashless.



Más información aquí ???? https://t.co/LNd0kMep7D pic.twitter.com/umKtDQDVTQ — Corona Capital (@CoronaCapital) November 8, 2019

Este mosaico de headliners también lo constituyen Flume y Nick Murphy (fka Chet Faker), quienes liberaron un EP y un LP este año por separado; en 2012, trabajaron en conjunto para el disco debut del productor australiano con 'Left Alone' y, para noviembre del siguiente año, se reunieron para lanzar el single 'Drop The Game' y el EP Lockjaw del músico polifacético que ahora usa sus dos alias en escena, y quien hace una oda a Chet Baker, uno de los pilares del jazz del siglo XX.

Transporte, acceso y cashless

El festival, que se realizará el sábado 16 y domingo 17 de noviembre, contará con servicios oficiales de transporte con rutas desde Mundo E, Plaza Lindavista, Perisur o Interlomas con múltiples horarios para ambos días.

Si llevas algunas pertenencias y no quieres cargarlas durante todo el espectáculo, los organizadores ofrecerán un servicio de lockers con un costo de 400 por todo el fin de semana, al comprarlo vía Kichink, y 200 si solo lo quieres usarlo alguno de los dos.

Asimismo, el acceso al evento se realizará por las puertas 7 y 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La compra de alimentos y artículos dentro del festival se realizará vía cashless, lo que significa que no podrás hacer uso de tarjetas de crédito y débito, así como de efectivo, directamente en los establecimiento, sino que tendrás que recargar una de las pulseras que te entregarán una vez que hayas accedido al evento; por otro lado, si para el final del festival aún conservas dinero en tu pulsera, podrás realizar un reembolso a través de la página oficial del Corona Capital en internet.