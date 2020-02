Corea del Sur celebra el triunfo de 'Parásitos' en los Oscar mientras combate el coronavirus

Los surcoreanos reaccionaron con alegría colectiva este lunes después de que el director Bong Joon Ho y su película Parásitos ganaron los Oscar a la Mejor Película y otras tres categorías, buenas noticias que surgen mientras su país lucha por hacer frente a un nuevo coronavirus de China y sus consecuencias económicas.

Los triunfos de la película hicieron historia tanto en Hollywood como en las industrias cinematográficas de Corea del Sur. La sátira de la clase social es la primera película que no está en inglés en ganar la Mejor Película en los 92 años de historia de los Premios de la Academia, y es la primera película de Corea del Sur en ganar un Oscar.

"¿Puedes creer que Parásitos ganó el premio a Mejor Película de la Academia?", preguntaba el periódico más grande de Corea del Sur, Chosun Ilbo, en su titular. "Reescribió la historia de 92 años de la Academia".

Las redes sociales de Corea del Sur estaban llenas de mensajes de felicitaciones. Bong, su filme y otras noticias relacionadas con los Oscar también dominaron las búsquedas durante este lunes en los principales sitios de internet, que habían estado preocupados por el brote del coronavirus en China que ya mató a más de 900 personas y enfermó a decenas de miles más, principalmente en dicho país.

Hay preocupación acerca de que el virus ha estado creciendo en Corea del Sur, donde se han reportado 27 casos, aunque no ha habido muertes. Las ventas en agencias de turismo, restaurantes, cines y grandes almacenes han disminuido drásticamente, lo que genera preocupación por el impacto en la economía ya rezagada de Corea del Sur. Los partidos de oposición acusan al Gobierno de ineficacia para hacer frente a la enfermedad.

Pero las preocupaciones sobre el virus y la discusión política disminuyeron este lunes para celebrar las victorias de Bong.

"Son buenas noticias, como lluvia de bienvenida, para la República de Corea, que está deprimida, estancada y desesperada debido a la neumonía de Wuhan", indicó el principal opositor del Partido Libertad coreano en un comunicado.

El presidente Moon Jae-in y sus asesores comenzaron una reunión regular aplaudiendo para celebrar las victorias de Bong. Más tarde, Moon tuiteó que está orgulloso de Bong y su equipo y "particularmente agradecido por dar coraje y orgullo a nuestra gente que está superando las dificultades".

"Creo que esta fue una gran oportunidad para que el mundo conozca el verdadero valor de las películas coreanas", señaló el empleado de oficina Cho Sung-ho, de 54 años. "Creo que es muy significativo que el Premio de la Academia esta vez haya reconocido la calidad de películas coreanas ".

El embajador estadounidense Harry Harris, quien aseguró haber visto la ceremonia de los Premios de la Academia con el personal de la embajada, tuiteó: "¡Guau! ¡Felicidades al director Bong, al equipo #Parasite y al cine ROK! ”

AP

Hyeonjun Jeong, un actor de 10 años que formó parte del filme y permaneció en Seúl, gritó de alegría mientras veía una transmisión de televisión de los premios.

"Pensé que sería increíble conseguir premios, y en realidad los ganamos", contó Jeong a The Associated Press. "Así que me pregunto si estoy en el cielo".

En el alma mater de Bong, en la Universidad Yonsei de Seúl, los estudiantes que pertenecen a un club de cine de la escuela vieron juntos la ceremonia de los Oscar.

"Es profundamente significativo para las películas coreanas y esto abrirá el camino para un mayor desarrollo. Es un gran honor. Estoy sin palabras ", apuntó Kim Nam-hoon, de 21 años.

Jeong Ho-cheol, un estudiante de 26 años, elogió a Bong por complacer tanto a los críticos de cine como a las multitudes.

"Su forma de lidiar con la parte baja de la sociedad coreana y los problemas como las brechas entre ricos y pobres y la forma en que expresa esos problemas es muy expresivo", puntualizó.

Park Chan-wook, un destacado director de cine de Corea del Sur que es considerado como el principal rival de Bong en casa, se unió a las felicitaciones.

Es una "gran bendición trabajar en la misma industria que una persona tan talentosa como Bong y poder llamarlo amigo", aseveró Park, quien ganó el Gran Premio en el Festival de Cine de Cannes 2004 por Oldboy, en un entrevista con el periódico Munhwa Ilbo.