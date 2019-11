Con violín acústico en mano, Daisy Jopling celebra en su nuevo álbum a The Who

La violinista Daisy Jopling celebra a la legendaria música de la banda británica The Who, con el lanzamiento de su nuevo material: Who’s Who, en el que se aventura a crear una explosión melódica que fusiona el rock y lo instrumental, a través de las peculiares notas de su violín y la enérgica música de un ‘vórtice’ de la santísima trinidad del rock británico, como los calificó la revista Rolling Stone.

“Quise crear básicamente una explosión de mi amor por esta banda, y llevarlo al público en vivo con lo más completo de la música instrumental", dijo la violinista.

“Las melodías y la armonía, todo vale tanto la pena, creo que haber creado este proyecto significó llevar mi violín a las personas que aman a The Who y traer a The Who a las personas que aman el violín”, relató en entrevista con El Financiero.

Jopling describió que el haber logrado la fusión adecuada entre las notas clásicas que emanan de su instrumento favorito con el rock de las canciones de The Who la hace sentir “como si estuviera en otra parte, me transporto, y el experimento realmente funcionó, el ensamble se escucha fantástico. Siento que sin siquiera saberlo me sintonicé”.

La inglesa, quien se ve atraída por la magia y la psicología, dijo que la razón para ‘desempolvar’ a The Who a través de su trabajo es porque las letras de la banda son “tan poderosas, significativas y atemporales, muchas fueron escritas hace años atrás, pero le hablan al corazón de una manera muy profunda, entonces, son increíblemente importantes para nuestro mundo porque hablan de experiencias humanas”.

Jopling destacó que el sello particular de este álbum se debe al espíritu que emana de su violín acústico. “En ocasiones tocaba y veía a mi violín acústico inservible, pero realmente sentía que debía utilizarlo en las canciones del disco.

“Para hacer música en un concierto desde luego que necesitas de niveles de energía poderosa, en presentaciones sí he utilizado el violín eléctrico, pero como en la grabación es diferente porque tenemos el control completo sobre el nivel de cada instrumento, por eso decidí tocar mi violín acústico porque le entrega un alma al sonido. Quiero decir, no solo porque es un instrumento totalmente hecho a mano”, explicó

La violinista compartió que su conexión con The Who, paradójicamente, no la experimentó mientras residió en Londres, sino que tuvo lugar en las calles de Nueva York. “Sin televisor en aquel entonces, sin computadora, sin internet, ni nada, no sabía nada acerca de The Who, a pesar de vivir en Inglaterra, pero cuando vine a Nueva York empecé a tocar con nueva gente de acá y así fue como me pasó de la mano de la canción Baba O’Riley”.

Acerca de sus búsquedas musicales, la arreglista dijo que se interesa por escenas que pueden encontrarse en México, Cuba, Nigeria, Irlanda y Brasil. “La música mexicana me hizo sentirme muy interesada. Mis estilos favoritos desde luego son la música clásica, desde luego el rock y la música folk”.

Sobre ser violinista en la actualidad, Jopling aseguró que se está experimentando un fuerte cambio para el violín y “quiero ser parte de ello para cambiar la concepción que se tiene” en torno al mismo.

“Existen muchos artistas muy creativos inspirándose mutuamente y creo que hubo tiempos en los que esto realmente no sucedía. Creo que por mucho tiempo el artista clásico no tenían la misma presencia que un artista de rock o de reggae, y ahora la gente está realmente poniendo atención al violín y se está generando una nueva audiencia”.

Finalmente, contó que además de su trabajo con su banda, maneja una fundación en NY dedicada a ofrecer lecciones de violín en las calles para que más personas tengan acceso a este instrumento y se genere un cambio con el arte.

Jopling y compañía se presentarán este fin de semana en México para compartir en exclusiva su nuevo disco que también rinde honores a los 50 años del lanzamiento del mítico álbum Tommy.