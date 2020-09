Compró un iPhone, pero le llegó un Boing, y otras notas para que te olvides del COVID-19

Hoy tenemos noticias para ti sobre deportes, tecnología, videojuegos y más...

Amigos, mucho cuidado con las compras por internet. Nos acaba de pasar esto. Compramos un iPhone SE en @searsmexico hoy llegó el paquete y esto es lo que venía adentro (no es broma!) la única respuesta que dan es que mandes un mail para que hagan la investigación.@Profeco ayuda pic.twitter.com/gWPQ1Nu25N — Salvador Gómez (@chapatoi) September 7, 2020

La historia sad del juguito de guayaba y el iPhone

Un usuario de Twitter de nombre Salvador Gómez denuncio en su cuenta que compró un iPhone SE en la tienda online de Sears, pero le llegó un jugo Boing de guayaba.

Acusó que al enviar una queja solo responden que mande un mail para que hagan una investigación y pidió ayuda a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

A este mensaje la empresa le contestó: “Hola, mándanos un Mensaje Directo y daremos seguimiento a cualquier duda o situación que tengas. Te responderemos lo más pronto posible”.

Otros usuarios respondieron al tuit de Salvador Gómez compartiendo sus casos:

"En mi caso dicen que ya me entregaron mi pantalla que pague desde mayo y ahora dicen que ya la entregaron y no hay manera que me la entreguen . Todo te dicen DM es para no hacer mas cuento sobre los@mensajes pero no resuelven nada", señaló Gallito Feliz (@SaupartS ).

AP

Histórico: Cristiano Ronaldo alcanza los 100 goles con la selección mayor de Portugal

Hay que añadir un centenar de goles con la selección de Portugal a la extraordinaria lista de hitos alcanzados por Cristiano Ronaldo.

El astro de 35 años se convirtió en apenas el segundo hombre en llegar a los 100 tantos con la camiseta de su país al anotar de tiro libre, una comba desde 25 metros. Fue el primero de los dos goles que marcó este martes para que Portugal derrotase de visitante 2-0 a Suecia en la Liga de Naciones.

Firmar uno de sus mejores goles de su carrera en la selección lusa fue lo más apropiado para entrar al club de los 100, acompañando al retirado delantero iraní Ali Daei. Cristiano se deleitó tras conseguirlo en la desierta Friends Arena en Estocolmo, celebrando el gol con su habitual pirueta.

El cinco veces ganador del Balón de Oro también presume de ser el máximo goleador de la Liga de Campeones con 131 — 16 más que su perseguidor Lionel Messi — y ha remecido las redes en un compromiso internacional por 17mo año consecutivo.

AP

El emotivo mensaje de Lupita Nyong’o para Chadwick Boseman

Lupita Nyong’o escribió un emotivo homenaje para el difunto actor de Black Panther (Pantera Negra) Chadwick Boseman, a quien llamó un hombre cuyo poder “resonará por generaciones”.

“Escribo estas palabras desde un lugar de desesperanza, para honrar a un hombre que tenía gran esperanza”, expresó la actriz en un mensaje publicado en sus redes sociales este martes, 11 días después de que Boseman muriera de cáncer de colon a los 43 años. “La noticia de su fallecimiento es un puñetazo en mi estómago cada mañana”.

Nyong’o, quien interpretó a Nakia junto al rey T’Challa de Boseman en la exitosa película de 2018, dijo que quedó impactada por su “presencia tranquila y poderosa” y una energía que parecía inmortal, que se manifestaba a través de sus palabras cuidadosamente seleccionadas.

“Él usaba la boca para construir, para edificar, nunca para romper”, escribió. “Y la usaba para contar algunos chistes lamentablemente malos”.

Dijo que Boseman “se preocupaba mucho por la humanidad, por la gente negra, por su gente”, y que “su poder vivirá y resonará por generaciones”.

Nintendo anuncia precuela de 'Zelda: Breath of the Wild'

Nintendo anunció este martes el lanzamiento de Hyrule Warriors: Age of Calamity (Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo), una precuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. El nuevo proyecto es desarrollado en colaboración con Koei Tecmo Games.

Un siglo antes de los eventos del juego Legend of Zelda: Breath of the Wild ocurrió la Gran Calamidad. Hyrule se hundió en la oscuridad, devastada por una fuerza maligna que transformó el reino para siempre, según relata el comunicado con respecto al nuevo videojuego.

El productor Yosuke Hayashi dijo que aunque La era del cataclismo conserva el estilo de juego de la serie Warriors, "con emocionantes batallas uno contra 1000 y una amplia variedad de personajes jugables", este será el único juego que te permitirá experimentar el mundo 100 años antes de los eventos de Breath of the Wild.

Los jugadores serán transportados al tiempo antes de que ocurriera la Gran Calamidad, participando en batallas épicas en un contexto de lugares familiares en Hyrule antes de que fueran destruidos.

Xbox Series S

???? All-digital next-gen console

???? Faster load times

???? Higher frame rates

???? Richer, more dynamic worlds

???? Next generation gaming performance

???? In our smallest Xbox ever#PowerYourDreams pic.twitter.com/5GxCBiSVtO — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Xbox Series S llega en noviembre

El Xbox más pequeño de Microsoft ya tiene fecha de lanzamiento. Será el próximo 10 de noviembre cuando los gamers podrán hacerse con la nueva consola de la familia: el Xbox Series S.

Esta es parte de la estrategia que Microsoft planea para cubrir ambos espectros del mercado, siendo el Xbox Series S la consola más barata de las dos que planea lanza en el próximo otoño, según el sitio Microsoft Central.

El precio de salida será de 299 dólares, algo así como 6 mil 580 pesos.

El Xbox Series S contará con una toma de aire en forma circular en la parte frontal y otra rejilla de ventilación en la parte superior. En el costado derecho de la consola se ve un puerto USB.

Otra característica es que la consola será completamente digital.

Además, traerá una tarjeta SSD NVME personalizado de 512 gigabytes y podrá correr a 12o fotogramas por segundo.

El sitio Atomix señala que la consola podrá reproducir medios y escalará juegos a 4K. Contará con sombreado de tasa variable, frecuencia de actualización variable y latencia ultra baja.

Con información de AP